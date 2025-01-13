Жінка з 18-м розміром грудей шокувала рідкісним захворюванням: який вона має вигляд (фото)

Вона також пожалілася, що відхиляє до 40 запрошень на побачення щодня.

Жінка розповіла про свою боротьбу з природними грудьми розміру R (18-й), які не припиняють рости через рідкісне захворювання.

Про це пише Daily Star.

29-річна Пейдж Амелія бореться з гігантомастією, через яку тканини її грудей швидко розростаються. Мельбурнська мама-одиначка щороку витрачає чималі кошти на бюстгальтери, виготовлені на замовлення, кожен з яких коштує 170 доларів, і постійно потребує нового одягу, оскільки розмір її чашок збільшується. Попри фінансовий тягар, Пейдж вдається зводити кінці з кінцями, заробляючи понад 360 000 доларів на рік на платформі підписки для дорослих, де багато шанувальників приголомшені її пишними грудьми.

Однак її мучить сильний біль у спині, і вона боїться, що операція зі зменшення грудей може виявитися марною, якщо вони відростуть знову.

Пейдж Амелія / Фото: SWNS

Пейдж завалена повідомленнями від хейтерів і проводить дні, пояснюючи, що її бюст цілком природний, на тлі звинувачень у "пластиці".

Вона також відхиляє до 40 запитів на побачення щодня. Пейдж поділилася: "Ріст відбувається спорадично – іноді він зупиняється, а потім раптом сильно груди ростуть за місяць. Я намагаюся купувати еластичні топи, щоб було більше місця, коли вони виростуть, але я завжди в пошуках нового одягу. Заміна коштує цілі статки. А бюстгальтери мені доводиться шити на замовлення - приблизно 280 австралійських доларів за штуку. Але я просто мушу змиритися з цим".

Її груди почали невпинно збільшуватися, коли їй було 25, і відтоді не припиняють.

Пейдж Амелія / Фото: SWNS

Причини гігантомастії варіюються від гормональних зрушень до ліків та аутоімунних станів, проте точна причина випадку Пейдж залишається загадкою.

Від січня 2022 року до вересня 2022 року бюст Пейдж збільшився зі 100 см до 114 см. До травня 2023 року він досяг 139 см і наразі становить 143 см.

Пейдж до росту грудей / Фото: SWNS

Попри значний дохід на еротичній платформі, вона стикається з численними проблемами, зокрема фізичним дискомфортом, онлайн-переслідуванням та соціальною стигмою.

Пейдж висловила своє занепокоєння, заявивши: "Я відчуваю, що коли у вас більші груди, ви стаєте більш сексуальною. Only Fans – це добре, але я не люблю носити обтислий одяг на людях, бо ловлю на собі неприємні погляди, особливо від інших жінок. Я відчуваю постійний тиск, щоб догодити всім, і я не можу носити те, що хочу, тому що у мене параноя через те, що люди дивляться на мене".

Вона розглядає можливість операції зі зменшення грудей, яка за підтримання австралійської системи охорони здоров'я обійдеться їй приблизно в 10 000 австралійських доларів (6 100 доларів). Однак вона хвилюється, що операція може виявитися неефективною і не зупинить ріст її грудей.

Пейдж сказала: "Я боюся, що вони знову виростуть до того ж розміру, і я просто даремно витрачу гроші. Не факт, що операція зупинить ріст".

Пейдж Амелія / Фото: SWNS

Хоча вона отримує прибуток від свого облікового запису OF, Пейдж ніколи не приймала запрошення на побачення від незнайомця в соціальних мережах.

Вона розповіла: "Є люди на Only Fans, яким подобаються більші груди, але є й ті, хто хоче, щоб вони стали ще більшими. Мене запрошують на побачення до 40 разів на день – це дуже популярне питання. Але я ніколи не погоджуюся".

Нагадаємо, груди 19-річної жінки втричі збільшилися після вакцинації від COVID. Їй довелося робити мамопластику.

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