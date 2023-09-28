Жінка з бородою і волохатим тілом припинила голитися: "Люди дивляться на мене з огидою" (фото)

Жінка, яка має волосся по всьому тілу, зокрема бороду, каже, що вона "любить" себе, попри образи з боку хейтерів.

Про це пише Daily Mail.

42-річна Хосі Бутелєзі з Йоганнесбурга, Південна Африка, страждає від надмірного росту волосся, яке в основному вражає її обличчя, груди, спину, руки та ноги.

Жінка вперше помітила свою особливість, коли була ще підлітком, але не надала цьому значення, оскільки інші жінки у її сім'ї мали такий же вигляд.

Хосі Бутелєзі / Фото: instagram.com/khosibuthelezi/

Але наприкінці минулого року спалах цікавості змусив її звернутися за відповіддю до професіонала, проте лікарі опинилися в безвиході. Відтоді вона вирішила підтримати свій образ і навіть зайшла до TikTok, щоб задокументувати ріст свого волосся.

Вона сказала, що хоча погляди і словесні образи супроводжують її, настав час дати відсіч хейтерам, які іноді заходили занадто далеко.

Вона пояснила: "Я виросла, звикла до того, що волохатих жінок, таких як мої тітки, вважали благословенними, сильними та строгими, тому я вирішила, що це щось, що я успадкувала. Тому я ніколи не зверталася до лікаря щодо волосся на тілі, у мене не було жодних фізичних проблем. Але коли я нарешті відвідала свого терапевта, він запропонував провести гормональні тести на фертильність та синдром полікістозних яєчників (СПКЯ). Проте обидва вони виявилися негативними. Я могла б мати дітей, якби захотіла, і не було потреби в гормональному лікуванні, все здавалося добре".

Однак один лікар припустив, що у Хосі може бути гірсутизм — захворювання, яке найчастіше вражає жінок і спричиняє зростання зайвого волосся на певних частинах тіла.

Хосі сказала, що ніколи не чула про це захворювання, але оскільки це звучало серйозно, вона вирішила спробувати поголитися, попри те, що члени сім'ї застерігали її від цього.

Хосі Бутелєзі / Фото: instagram.com/khosibuthelezi/

Вона додала: "Я ніколи раніше про це не чула, але це мало сенс. Я пам'ятаю, як говорила про це з членами моєї сім'ї, які попередили мене, що гоління приведе до ще більшого росту волосся, але я думала, що це лише міф. Крім того, характер моєї роботи вимагав від мене презентабельного вигляду, тому я почала голитися бритвою щотижня. Але що більше я голилася, то більше волосся росло. Потім я спробувала зробити депіляцію воском, але це виявилося дорого і болісно".

Хосі Бутелєзі / Фото: instagram.com/khosibuthelezi/

Потім Хосі обрала процедуру лазерної епіляції, яка подіяла на якийсь час, але незабаром волосся повернулося.

"Після 10 сеансів волосся стало тоншим, а шкіра стала гладкою. Я була переконана, що це спрацювало. Однак, коли я припинила гоління на рік, волосся почало знову рости, і мені довелося повернутися до гоління бритвою", - пригадала жінка.

У результаті, Хосі відмовилася від боротьби і натомість вирішила "полюбити" себе, додавши, що краса проявляється у всіх формах.

Хосі Бутелєзі / Фото: instagram.com/khosibuthelezi/

Вона додала, що люди часто дивилися на неї із "зачаруванням", коли вона була без волосся. А от бородата жінка неабияк їх шокує.

"Люди на публіці відреагували на мою бороду шоком, захопленням, огидою та несхваленням, але я активно працюю над тим, щоб відучитися від необхідності зовнішнього підтвердження. На жаль, люди можуть засуджувати та бути жорстокими стосовно того, хто має якийсь інакший вигляд, тому важливо пам'ятати, що їхні думки та коментарі не визначають мою цінність. Я ходжу куди завгодно, до торгових центрів, ресторанів та на заходи, і я навчилася максимально ігнорувати погляди та коментарі. Якщо хтось особливо грубий або образливий, я говорю про це і встановлюю кордони. Я заслуговую на повагу і гідність. Один хлопець заявив, що мені просто потрібен пеніс і що я чоловік".

Хосі Бутелєзі / Фото: instagram.com/khosibuthelezi/

Впевнена в собі Хосі тепер дуже пишається своїм зовнішнім виглядом.

Нагадаємо, однорічний хлопчик із бородою спричинив фурор у Мережі. Малюк від голови до п'ят покритий густим волоссям.

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