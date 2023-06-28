Жінка з дуже високим чолом зробила пересадження волосся та показала фото до і після

Своїм прикладом вона показала, що ця процедура не лише для чоловіків.
Жінка пересадила волосся та показала свою трансформацію, щоб довести, що це стосується не лише чоловіків, які лисіють.
25-річна Тейген Гендслі з Великої Британії мала від природи високу лінію росту волосся.
Вона думала про різні операції після того, як роками намагалася прикрити своє чоло звивистим чубчиком.
Потім мама вирішила зробити пересадження волосся - процедуру, до якої часто вдаються лише чоловіки.
Тепер, коли минув майже рік після дорогої операції, Тейген знову знайшла щастя у своїй зовнішності.
У ролику в TikTok, який набрав понад 2 мільйони переглядів, вона поділилася знімком одразу після операції та у процесі росту волосся.
@tieghandsleyx In 17 days it will be 1 year since my hair transplant ##hair #hairtransformation #hairtransplant #womenshairtransplant #hairgrowth #ukhair #women #transformation #hairtiktok #beforeafter #trending #trending #fyp #foryoupage ♬ Tattoo - Loreen
За її словами, процедура зайняла близько 7 годин та коштувала 6700 доларів.
Ошелешені трансформацією дівчини користувачі кинулися в коментарі, щоб похвалити її за те, що вона поділилася своїм досвідом.
Деяких жінок Тейген навіть надихнула зробити цю процедуру, оскільки вони думали, що це лише для чоловіків.
- Насправді я навіть не підозрювала, що жінки теж можуть робити це
- Я відкладаю гроші на ту ж процедуру. Дівчинко, ви маєте неймовірний вигляд
- Ви дали мені поштовх
Нагадаємо, 20-річна жінка втратила всі зуби після блювання під час вагітності. Вона показала, який має вигляд.
Читайте також: