Жінка з дуже високим чолом зробила пересадження волосся та показала фото до і після

Своїм прикладом вона показала, що ця процедура не лише для чоловіків.

Жінка пересадила волосся та показала свою трансформацію, щоб довести, що це стосується не лише чоловіків, які лисіють.

25-річна Тейген Гендслі з Великої Британії мала від природи високу лінію росту волосся.

Вона думала про різні операції після того, як роками намагалася прикрити своє чоло звивистим чубчиком.

Тейген Гендслі / Фото: TikТok/ieghandsleyx

Потім мама вирішила зробити пересадження волосся - процедуру, до якої часто вдаються лише чоловіки.

Тейген Гендслі / Фото: TikТok/ieghandsleyx

Тепер, коли минув майже рік після дорогої операції, Тейген знову знайшла щастя у своїй зовнішності.

У ролику в TikTok, який набрав понад 2 мільйони переглядів, вона поділилася знімком одразу після операції та у процесі росту волосся.

За її словами, процедура зайняла близько 7 годин та коштувала 6700 доларів.

Ошелешені трансформацією дівчини користувачі кинулися в коментарі, щоб похвалити її за те, що вона поділилася своїм досвідом.

Деяких жінок Тейген навіть надихнула зробити цю процедуру, оскільки вони думали, що це лише для чоловіків.

Насправді я навіть не підозрювала, що жінки теж можуть робити це

Я відкладаю гроші на ту ж процедуру. Дівчинко, ви маєте неймовірний вигляд

Ви дали мені поштовх

Нагадаємо, 20-річна жінка втратила всі зуби після блювання під час вагітності. Вона показала, який має вигляд.

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