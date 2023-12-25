Жінка з двома матками народила двох дітей у різні дні: фото, подробиці

Жінка зі США, яка має дві матки, народила двох дітей у різні дні – після "однієї на мільйон" вагітності та загалом 20-годинних пологів.

Про це пише ВВС.

32-річна Келсі Гетчер народила одну доньку 19 грудня, а другу – 20 грудня у лікарні Університету Алабами у Бірмінгемі.

Оголошуючи про народження своїх "диво-немовлят" у соціальних мережах, Гетчер назвала медиків "неймовірними".

Келсі з новонародженими доньками та чоловіком / Фото: UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM

Дівчаток описують як різнояйцевих близнючок, які мають рідкісні окремі дні народження.

Келсі сказала, що сім'я зараз повернулася додому, щоб "насолодитися святами". Раніше вона чекала на пологи на Різдво.

Акушерка підтвердила, що у трійки усе добре, і розповіла, що це той випадок, коли більшість людей її професії "проходять всю кар'єру і ніколи не бачать".

У 17 років Гетчер дізналася, що у неї подвійна матка (uterus Didelphys), яку медики описали як рідкісну вроджену аномалію, що вражає 0,3% жінок.

Шанси завагітніти в обох матках (двопорожнинна вагітність) були ще меншими: "один на мільйон". Зареєстровані випадки в усьому світі дуже рідкісні. 2019 року лікар із Бангладешу повідомив, що жінка народила близнюків майже через місяць після народження недоношеної дитини в іншій матці.

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Гетчер мала три попередні здорові вагітності. Цього разу вона вважала себе вагітною лише в одній матці, доки звичайне УЗД не виявило дитину і в другій.

"Я ахнула... Ми просто не могли в це повірити", - пригадала вона.

Вона продовжила документувати свою незвичайну подорож в Instagram. В одному оновленні на 38-му тижні йшлося: "Якого біса?! Як ми зайшли так далеко?!".

У лікарні охарактеризували її вагітність як нормальну. Професор Річард Девіс, який брав участь у пологах, зазначив, що кожна дитина отримала "додатковий простір для росту та розвитку". За його словами, це сталося тому, що кожна дитина мала свою матку, на відміну від типової вагітності двійнятами.

Келсі Гетчер з новонародженими доньками / Фото: UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM

Малюки з'явилися на світ різними способами. Перша дівчинка, Роксі, народилася природним шляхом приблизно о 19:45 за місцевим часом 19 грудня. Для народження Ребел довелося зробити кесарів розтин через понад 10 годин.

Професор Девіс сказав, що дівчаток можна назвати різнояйцевими близнючками - термін, який використовується, коли кожна дитина розвивається з окремої яйцеклітини, кожна з яких запліднюється окремою спермою.

"Зрештою, в одному животі одночасно опинилися двоє немовлят", - сказав він. "Просто у них були різні квартири".

Нагадаємо, родині повернули втрачений 65 років тому гаманець. Стало відомо, що у ньому знайшли.

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