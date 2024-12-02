Жінка з інвалідністю відверто поділилася про секс та свою вагітність: "Пишаюся тілом" (фото)

Інфлюенсерка з рідкісним генетичним захворюванням розповіла, що їй подобається ділитися фотографіями свого тіла в Інтернеті, а також, що інвалідність не заважає їй любити секс.

Про це пише Mirror.

29-річна Алекс Дейсі страждає на спінальну м'язову атрофію (СМА) 2-го типу, рідкісне генетичне захворювання, яке спричиняє виснаження м'язів, що прогресує, і серйозні проблеми з рухливістю. Попри це, вона активно веде соцмережі та навіть приєдналася до OnlyFans, щоб довести свою відданість руху бодипозитиву.

Алекс каже, що СМА впливає на "м'язи, які контролюють все" – зокрема рухи шиї та ковтання. "Кількість разів, коли я ледь не задихнулася, жахає. Одного разу я настільки схудла, що мені ледь не знадобилася живильна трубка", – каже вона. Але з роками Алекс знайшла хитрощі, щоб впоратися з хворобою, і почала приймати новий препарат, який сповільнює розвиток хвороби і має величезне значення для її сил і життя в цілому.

Алекс Дейсі

Вона отримала ступінь із реабілітаційних послуг в Університеті Південного Іллінойсу в Карбондейлі, переїхала до Чикаго і прагнула розпочати кар'єру, але "отримати роботу – це вже інша історія".

Вона розповіла: "Після декількох співбесід і відмов, я була настільки зневірена, що хотіла просто опустити руки. Тоді я звернулася до Instagram та TikTok. Я хотіла мати вихід, почуватися частиною суспільства і робити свій внесок, попри те, що мене ніхто не наймав на роботу".

Кількість її підписників в Інтернеті зростала, і в результаті вона "стала більш цілеспрямованою" з контентом, який публікує. "Зараз я зосереджуюсь на бодипозитиві та прийнятті людей з інвалідністю. У дитинстві я ніколи не знала, що можу прославляти своє тіло, тому що тіла людей з інвалідністю ніколи не були представлені у ЗМІ у такий спосіб, – сказала вона. – Навпаки, ЗМІ передавали, що наші тіла неповносправні і не гідні сексуального задоволення. Дозвольте мені прояснити одну річ: неповносправні люди можуть займатися сексом. Ми також можемо почуватися сексуальними. У нас теж є сідниці, і чому ми повинні соромитися їх демонструвати?"

Алекс Дейсі

Вона сказала, що не "боїться" ділитися фотографіями своїх "сідничок у стрингах" або з "декольте в шовковій блузі", додавши, що виставляє напоказ своє "неповносправне тіло", щоб показати світові, що люди з інвалідністю мають значення.

Продовжуючи ділитися своїм життям в Інтернеті, Алекс прагне зробити світ більш "інклюзивним". "Я сподіваюся, що моя історія заохотить інших прийняти себе і зайняти місце. Людей з інвалідністю занадто довго приховували, і настав час, щоб нас побачили і прославили", – сказала вона.

Окрім того, що Алекс створює соціальні мережі, вона також є матір'ю своєї доньки Арі та власницею онлайн-магазину, який продає товари, що підвищують обізнаність про неповносправні тіла.

Вона зізналася: "Я ніколи не могла уявити, що моє тендітне, неповносправне тіло може витримати вагітність. Протягом усієї вагітності я стикалася з критикою і зневажливими зауваженнями про те, чи може людина з моєю інвалідністю піклуватися про дитину. Люди казали щось на кшталт: "Перерви вагітність" або запитували: "Як ти збираєшся піклуватися про дитину?"

Алекс Дейсі

Але, попри всі коментарі, вона "народила здорову дівчинку" і тепер є єдиною матір'ю для неї, оскільки вони з її батьком розлучилися. Алекс долає складнощі батьківства з такою ж стійкістю, яку вона застосовує у своїй адвокатській діяльності. Зараз її донька є одним з найбільших джерел сили для Алекс.

Нагадаємо, жінка з прихованою інвалідністю знялася для Playboy та заробляє 2,5 млн гривень на місяць. Попри те, що вона прикута до ліжка, жінка не планує зупинятися.

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