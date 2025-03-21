Жінка з найбільшим ротом у світі ошелешила новим трюком – фото

Рекордсменка шокувала не лише Мережу, а й очевидця.
Володарка найбільшого рота у світі, американка Саманта Рамсделл, насмішила Мережу новим трюком.
34-річна мешканка штату Мен, яка може відкрити рота на 6,52 см, часто публікує кумедні зображення та відео у соціальних мережах.
Один із останніх дописів вона оприлюднила під час поїздки до Флоренції, Італія. На фото Саманта зображена з пляшкою вина в роті.
Публікація стала вірусною в Мережі ще й через те, що на задньому тлі видно чоловіка, який шокований видовищем.
Один із прихильників прокоментував: "Я не можу зрозуміти, чи він шокований, чи нажаханий".
Сама ж Саманта жартувала, що вона "частково пітон".
До слова, рекордсменка здатна вмістити у своєму роті величезні бутерброди, 22 зефіри, 55 льодяників та ціле яблуко.
Нагадаємо, власник найбільшого чоловічого рота у світі – американець Айзек Джонсон. Його рот розтягується на 10,196 см.
Читайте також: