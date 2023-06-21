Жінка з найбільшими губами у світі налякала виглядом без макіяжу – фото

Вона показала себе на селфі.
Жінка з найбільшими у світі губами, Андреа Іванова, показала, який має вигляд без макіяжу.
На сторінці в Instagram вона розмістила світлину, де постала із зібраним волоссям без жодної краплі декоративної косметики.
25-річна мешканка Софії, Болгарія, спантеличила користувачів виглядом свого обличчя. Примітно, що її величезні вуста мали синьо-фіолетовий колір.
У коментарях користувачі зізналися, що були шоковані виглядом Андреа:
- О Боже, вони збираються вибухнути і фіолетові
- Чому вони сині?
- Огидно
- Це так небезпечно!!! Це має жахливий вигляд! Мені сумно за вас, що вам доводиться вдаватися до цього, щоб покращити свій вигляд, коли це робить в 20 разів гірше, і напевно, ви були гарними до цих процедур
Нагадаємо, нещодавно Андреа Іванова заявила, що полює за коханням та заявила, що вона прискіплива. Вона розповіла, якого обранця шукає.
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