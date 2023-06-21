Жінка з найбільшими губами у світі налякала виглядом без макіяжу – фото

Вона показала себе на селфі.

Жінка з найбільшими у світі губами, Андреа Іванова, показала, який має вигляд без макіяжу.

На сторінці в Instagram вона розмістила світлину, де постала із зібраним волоссям без жодної краплі декоративної косметики.

25-річна мешканка Софії, Болгарія, спантеличила користувачів виглядом свого обличчя. Примітно, що її величезні вуста мали синьо-фіолетовий колір.

Андреа Іванова без макіяжу / Фото: instagram.com/andrea88476

У коментарях користувачі зізналися, що були шоковані виглядом Андреа:

О Боже, вони збираються вибухнути і фіолетові

Чому вони сині?

Огидно

Це так небезпечно!!! Це має жахливий вигляд! Мені сумно за вас, що вам доводиться вдаватися до цього, щоб покращити свій вигляд, коли це робить в 20 разів гірше, і напевно, ви були гарними до цих процедур

Нагадаємо, нещодавно Андреа Іванова заявила, що полює за коханням та заявила, що вона прискіплива. Вона розповіла, якого обранця шукає.

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