Жінка з найбільшими губами у світі показала, який мала вигляд до екстремального перевтілення

Нещодавно вона перенесла шість процедур за один день.

Жінка з найбільшими губами у світі показала, який мала вигляд до трансформації.

Про це пише Mirror.

Андреа Іванова стверджує, що витратила десятки тисяч доларів на наповнювачі. Болгарська блогерка почала робити процедури ще 2018 року. Тоді вона мріяла мати вигляд як лялька Братц.

А до екстремального перевтілення жінка, якій зараз 26 років, мала такий вигляд:

Андреа Іванова до перевтілення / Фото: instagram.com/andrea88476

Нещодавно Андреа зробила шість процедур за один день. Вона поїхала заради цього до Німеччини, оскільки її косметолог відмовився вводити ін’єкції краси.

Андреа сказала: "Мій лікар боявся вводити мені в губи більше гіалуронової кислоти, але я була непохитна в тому, що хочу більшого і не зупинюся. Я хотіла зробити шість процедур одночасно, тому що досі я завжди робила їх на різні ділянки обличчя в різні дні. Але цього разу я хотіла проекспериментувати на собі, щоб побачити, як багато ін'єкцій та кількість наповнювачів вплинуть на моє тіло. Це досить екстремально, тому що ніколи раніше не робила стільки ін'єкцій за один день. На моєму обличчі одночасно було максимум три".

Вона витратила близько тисячі доларів за корекцію, збільшення та подовження підборіддя, корекцію щелепи та збільшення губ, а також збільшення вилиць.

Андреа Іванова / Фото: instagram.com/andrea88476

"У мене зараз болить все обличчя, сильно болить щелепа та підборіддя", - пояснила Андреа. "Мені важко усміхатися через біль у вилицях та відчуття стягування обличчя. Це нормально після цих процедур, тому що філер ще не прижився. Мої губи не болять, я відчуваю лише невеликий дискомфорт, але саме там у мене найбільше філера і там мені робили ін'єкції найбільше разів. Що більше філера, то менше болить ця область. Мені зараз трохи важко їсти, але через декілька днів все буде гаразд".

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Блогерка визнала, що "існують ризики, такі як запалення та підвищення температури тіла, особливо за такої великої кількості одразу", але це її не зупинило, попри те, що їй "подобається" те, як вона вигляд має зараз.

Вона продовжила: "Зараз у мене набряк обличчя і синці, це нормально через велику кількість голок, але я думаю, що через декілька днів я одужаю. Мені подобається, як я вигляд маю зараз, і я безперечно хочу більше без перерви – я вже планую наступний візит. Не варто судити людей за їхньою зовнішністю, це їхній смак, і ніхто не має права на це ображатися".

Нагадаємо, раніше Іванова розповіла, як її трансформації призвели до руйнування особистого життя. Зараз вона з усіх сил намагається знайти кохання. Втім, це складно через її екстремальний зовнішній вигляд.

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