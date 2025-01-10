Жінка з найбільшими губами у світі показала, який має вигляд без макіяжу – фото

Вона опублікувала в Мережі нове селфі.
Жінка з найбільшими у світі губами, Андреа Іванова, показала, який має вигляд без макіяжу.
На сторінці в Instagram мешканка Софії, Болгарія, опублікувала кадри, на яких постала із зібраним волоссям та без декоративної косметики.
Лише на вустах у неї був крем або зволожувальна помада.
У коментарях користувачі розділилися на два табори. Одні зізналися, що були шоковані виглядом Андреа, а інші підтримали блогерку та порадили їй нікого не слухати.
- Викликати допомогу? Маєш ненормально страшний вигляд
- Мерщій до лікарні
- Будь ласка, не завдавай собі болю
- Ти така красива без макіяжу! Подобається пізнавати тебе ближче
- Ідеальна
- Неймовірні вуста
Нагадаємо, у травні минулого року Андреа похизувалася, що зробила нові ін'єкції. Хірург порадив їй ввести ще більше філерів, щоб "вирівняти обличчя".
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