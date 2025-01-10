Жінка з найбільшими губами у світі показала, який має вигляд без макіяжу – фото

Вона опублікувала в Мережі нове селфі.

Жінка з найбільшими у світі губами, Андреа Іванова, показала, який має вигляд без макіяжу.

На сторінці в Instagram мешканка Софії, Болгарія, опублікувала кадри, на яких постала із зібраним волоссям та без декоративної косметики.

Лише на вустах у неї був крем або зволожувальна помада.

Андреа Іванова / Фото: instagram.com/andrea88476

У коментарях користувачі розділилися на два табори. Одні зізналися, що були шоковані виглядом Андреа, а інші підтримали блогерку та порадили їй нікого не слухати.

Викликати допомогу? Маєш ненормально страшний вигляд

Мерщій до лікарні

Будь ласка, не завдавай собі болю

Ти така красива без макіяжу! Подобається пізнавати тебе ближче

Ідеальна

Неймовірні вуста

Нагадаємо, у травні минулого року Андреа похизувалася, що зробила нові ін'єкції. Хірург порадив їй ввести ще більше філерів, щоб "вирівняти обличчя".

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