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Жінка з найбільшими губами у світі показала, який має вигляд без макіяжу – фото

Жінка з найбільшими губами у світі показала, який має вигляд без макіяжу – фото

Жінка з найбільшими губами у світі показала, який має вигляд без макіяжу – фото

Андреа Іванова / Фото: instagram.com/andrea88476

Вона опублікувала в Мережі нове селфі.

Жінка з найбільшими у світі губами, Андреа Іванова, показала, який має вигляд без макіяжу.

На сторінці в Instagram мешканка Софії, Болгарія, опублікувала кадри, на яких постала із зібраним волоссям та без декоративної косметики.

Лише на вустах у неї був крем або зволожувальна помада.

Андреа Іванова / © instagram.com/andrea88476
Андреа Іванова / Фото: instagram.com/andrea88476

У коментарях користувачі розділилися на два табори. Одні зізналися, що були шоковані виглядом Андреа, а інші підтримали блогерку та порадили їй нікого не слухати.

  • Викликати допомогу? Маєш ненормально страшний вигляд
  • Мерщій до лікарні
  • Будь ласка, не завдавай собі болю
  • Ти така красива без макіяжу! Подобається пізнавати тебе ближче
  • Ідеальна
  • Неймовірні вуста

Нагадаємо, у травні минулого року Андреа похизувалася, що зробила нові ін'єкції. Хірург порадив їй ввести ще більше філерів, щоб "вирівняти обличчя".

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