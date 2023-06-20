Жінка з найбільшими губами у світі полює за коханням та заявила, що вона прискіплива (фото)

Вона перебуває у пошуках справжнього кохання, але лише якщо обранець готовий прийняти її зовнішність.

Жінка з найбільшими у світі губами, Андреа Іванова, зізналася, що перебуває в активному пошуку коханого чоловіка.

Про це пише dailystar.co.uk.

25-річна мешканка Софії, Болгарія, розповіла, що її екстравагантна зовнішність спричинила проблеми в особистому житті.

Раніше вона зізнавалася, що чоловіки в Мережі приділяють їй багато уваги. Втім, вона побудує стосунки лише з тим, хто повністю прийме її вигляд та відповідатиме усім її вимогам.

Андреа Іванова / Фото: instagram.com/andrea88476

"Якщо я матиму стосунки з кимось, і він скаже мені, що йому незручно ходити зі мною вулицею або громадськими місцями, тоді ми розлучимося. Мені буде погано та прикро, тому мені доведеться потім шукати нового партнера, якому не заважатиме мій зовнішній вигляд. Я хотіла би шалено і по-справжньому закохатися і зустріти відповідного для мене партнера, тому що кохання — це найпрекрасніше і найзначуще, що є в цьому світі. Багато людей пишуть мені в соціальних мережах, і я щаслива, що зможу обрати найбільш відповідну людину", — заявила вона.

Андреа Іванова / Фото: instagram.com/andrea88476

Андреа стверджує, що в минулому вона мала "гіркий" досвід, коли справа стосувалася кохання, коли вона не відчувала, що її цінують.

Андреа до зміни зовнішності / Фото: dailystar.co.uk

Тепер через це вона стала більш прискіпливою щодо чоловіків, з якими зустрічається, і навчилася ставити свою думку на перше місце.

"У мене були партнери, які радили мені змінити свою зовнішність і не бути такою екстравагантною або мати так багато наповнювачів. Я ніколи не слухала їх, і ми завжди сперечалися, тому що я не стала би щось робити для того, хто може мене покинути. Я подобаюся собі такою, і я буду такою, якою хочу бути, не наражаючись на вплив чиєїсь думки. Той, хто дійсно кохає мене, буде зі мною, незалежно від того, який я маю вигляд, і прийме те, що я люблю. Я ні для кого не міняюся", - сказала вона.

Андреа Іванова / Фото: instagram.com/andrea88476

Раніше Іванова стверджувала, що декілька клінік відмовилися колоти їй більше філерів, оскільки майбутні процедури можуть бути потенційно "фатальними".

Крім їхніх поглядів та негативних думок в Інтернеті, їй подобається її зовнішній вигляд, і вона планує продовжувати, доки не досягне своєї кінцевої мети – мати найбільші вилиці у світі.

Нагадаємо, в Японії чоловік мріє стати коллі та витратив 11 тисяч доларів, щоб мати вигляд собаки. Він заявив, що це його "життєва амбіція".

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