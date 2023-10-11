Жінка з найбільшими губами у світі тепер хоче переплюнути українку Покрещук – фото

Жінка з найбільшими у світі губами, яка пожалілася, що її не взяли на шоу "Холостяк", тепер ставить перед собою завдання мати найбільші у світі вилиці.

Про це пише Mirror.

Втім, лікарі бояться вводити ще один наповнювач в обличчя 25-річної Андреа Іванової, оскільки це може бути фатальним.

Болгарська блогерка почала робити косметичні процедури ще 2018 року, коли вона прагнула мати вигляд як лялька Братц, і вже витратила неймовірні 10 000 доларів лише на наповнювач для губ під час свого перетворення.

Андреа Іванова / Фото: instagram.com/andrea88476

Націлившись на приз за новий рекорд, Андреа хоче ігнорувати побоювання лікарів щодо додаткових ін'єкцій їй в обличчя. Вона сказала: "Я хочу, щоб на додаток до найбільших губ у світі у мене були ще й найбільші вилиці. Наразі мені зробили чотири ін'єкції гіалуронової кислоти в вилиці, але мені доведеться зробити ще дві".

До слова, титул жінки з найбільшими вилицями у світі носить українська блогерка Анастасія Покрещук.

Анастасія Покрещук / Фото: instagram.com/justqueen8888

Хоча зараз мета болгарки – побити рекорд з пишних вилиць, вона ще не закінчила з губами: "Для процесу загоєння мені потрібно уникати сильного тиску на обличчя протягом трьох днів після цього. Ціль полягає в тому, щоб змоделювати і значно збільшити їх, але, звичайно, я все ще хочу губи більші, я продовжу робити більше ін'єкцій. Мої губи все ще недостатньо великі, і я хочу, щоб вони були набагато більшими, ніж зараз. Кожного місяця я отримуватиму більше наповнювачів, але я навіть не можу порахувати, скільки грошей я витратила загалом. Усюди про мене пишуть багато негативних коментарів, і багато людей також не схвалюють моє нове збільшене підборіддя".

Андреа Іванова / Фото: instagram.com/andrea88476

Визнаючи, що її екстремальний вигляд вплинув на особисте життя, вона все ж поставила собі завдання знайти свого коханого. Попри відмову в участі у шоу "Холостяк", Андреа не втрачає віри у те, що знайде свою другу половинку, яка прийме її зовнішність.

Нагадаємо, жінка, яка має алергію на воду, зокрема власний піт та сльози, розповіла про своє непросте життя. Усе почалося 17 років тому.

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