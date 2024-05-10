Жінка з найбільшими губами у світі зробила нові ін'єкції: який вона має вигляд (фото)

Жінка з найбільшими губами у світі Андреа Іванова, яка показала, який мала вигляд до екстремального перевтілення, знову змінила свою зовнішність.

Про це пише Mirror.

Болгарська блогерка стверджує, що її хірург порадив їй ввести ще більше філерів, щоб "вирівняти обличчя" - цього разу навколо носа.

26-річна жінка також має філер у щоках і пояснила, що накопичення препарату "спричиняє зморшки", тому вона зробила ін'єкції з обох боків носа, щоб не "мати старший вигляд".

Вона сказала: "Мій лікар сказав, що дуже важливо [мати філер] в цих зонах, бо якщо його не буде, то з роками моє обличчя буде мати старий вигляд. Оскільки у мене велика кількість філера в губах, а також у вилицях, відбувається накопичення філера з обох боків обличчя, що призводить до появи зморшок. Такі делікатні зони потрібно зволожувати і робити ін'єкції, щоб зберегти свіжість і молодість. Я звикла до цього солодкого болю і мені подобаються чудові результати".

Андреа Іванова / Фото: instagram.com/andrea88476

Андреа каже, що помітила, що її носогубні зморшки "погіршилися" ще до того, як вона зробила останню ін'єкцію філерів 2 травня, на яку витратила 550 доларів. І хоча вона задоволена результатом процедури, колишня студентка філософського факультету все ж мала певні побоювання.

Вона пояснила: "Ця ділянка досить небезпечна для ін'єкцій, оскільки там розташовані пазухи, а також багато кровоносних судин. Не виключено, що якщо вони будуть заблоковані, ситуація може бути небезпечною для життя. Попри небезпеку, я вважаю, що ін'єкцію в цю зону потрібно робити обов'язково, щоб зберегти молодість обличчя".

Андреа Іванова / Фото: instagram.com/andrea88476

Хірург жінки висловив занепокоєння щодо кількості процедур, через які вона пройшла, але Андреа сказала, що якщо вона хоче продовжувати свою екстремальну трансформацію, їй потрібно вжити певних запобіжних заходів, щоб убезпечити себе і зменшити ризик ускладнень.

"Мій лікар стурбований некрозом тканин на губах, але якщо я буду обережною і не забуватиму про зволоження, то зі мною все буде гаразд. Мені важко усміхатися, і мені потрібно пити багато води, оскільки гіалуронова кислота діє як губка. Я не можу сильно терти обличчя руками, коли вмиваюся, або робити різкі рухи в місцях нових ін'єкцій. Але носогубні складки буду колоти ще раз, бо хочу, щоб губи та щоки були більш об'ємними. Щоправда, вони переконані, що зі збільшенням вилиць я переборщила, але я абсолютно впевнена, що продовжуватиму ці процедури без зупинки", - додала вона.

Андреа Іванова / Фото: instagram.com/andrea88476

Нагадаємо, жінка видалила подвійне підборіддя та похизувалася результатом операції. Вона комплексувала через нього ще від підліткового віку.

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