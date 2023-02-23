Жінка з найбільшими губами у світі вирішила змінити ще одну частину обличчя: який вона має вигляд

Жінка зізнається, що її часто критикують, проте наголошує, що в неї своє розуміння краси.

25-річна Андреа Іванова, яку вважають власницею найбільших у світі губ, тепер вирішила змінити ще і свої вилиці.

Про це пише mirror.co.uk.

Жінка, яка витратила 8 000 фунтів стерлінгів, прагнучи мати "найбільші губи у світі", тепер вирішила змінити свої вилиці, зробивши їх "найбільшими у світі".

Андреа Іванова розпочала свою трансформацію 2018 року і змінює себе під ляльку Bratz. З цією метою вона зробила операцію на щелепі і вколола філлер в підборіддя.

"Я хочу мати не лише найбільші губи у світі, але й одні з найбільших вилиць. Мені вже зробили чотири ін'єкції гіалуронової кислоти в вилиці, але протягом тижня мені зроблять ще дві ін'єкції", - пояснила жінка.

Фото: mirror.co.uk

Андреа також заявила, що вона зробила уже 34 ін'єкції в губи і продовжує їх робити. Однак вона стверджує, що кілька клінік відмовляються вводити їй більше філерів для губ, оскільки вони занадто великі і ще більша кількість ін'єкцій може спричинити ускладнення зі здоров'ям. Раніше лікарі попереджали її, щоб вона звертала увагу на будь-який біль у роті, оскільки майбутні процедури можуть бути потенційно "смертельними".

На вилиці Андреа Іванова витратила приблизно 1 600 фунтів стерлінгів і вона задоволена своїм новим виглядом. Дівчина зізнається, що її часто критикують через зовнішність, проте вона не звертає на це увагу.

Фото: mirror.co.uk

"Я не хвилююся через коментарі людей, бо маю свій смак і погляди на красу, яких неухильно дотримуюся. Кожна людина повинна задовольняти себе, не боячись і не переймаючись думкою інших, адже сенс життя - бути щасливою", - заявила Андреа Іванова.

Нагадаємо, одружений лікар із лікарні Північного Лондона займався сексом із пацієнткою, "щоб полегшити її біль у грудях".

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