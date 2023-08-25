Жінка з найбільшими натуральними грудьми у світі: який вона має вигляд та вага бюсту (фото)

Володарка найбільших грудей у світі розповіла про свій масивний бюст.

Про це пише dailystar.co.uk.

Енні Гокінс-Тернер з Атланти, штат Джорджія, США, зробила успішну кар'єру, заробивши мільйони доларів як фетиш-модель.

У 66-річної жінки, яка також відома під псевдонімом Норма Стітц, груди розміру 102ZZZ та важать приголомшливі 30 кг кожна. А їхня довжина – 137 см.

Енні Гокінс-Тернер / Фото: Imogen Brown/Splash News

Через величезні груди їй доводиться насилу виконувати повсякденні завдання. Зокрема, рекордсменка не може спати на спині, інакше вага грудей розчавить її, їй потрібно займатися сексом на боці, вона може лише керувати автомобілем 4X4 і їй складно спускатися сходами.

Вона також стикнулася із засудженням з боку незнайомців, які постійно її "дражнили".

Описуючи труднощі, Енні розповіла This Morning ще 2011 року: "Коли я виходжу з дому, мені доводиться думати про те, яким буде мій день і хто нападе на мене сьогодні. Щодня мене дражнять ті, хто мене не знає. Вони сміються з мене, і для цього немає причини. Я така сама людина, як і всі інші. Просто мені пощастило інакше, ніж іншим людям".

Енні Гокінс-Тернер / Фото: Imogen Brown/Splash News

Але, попри недоліки, модель нещодавно зізналася, що є щось, що їй подобається в її величезних грудях. На запитання фаната у Твіттері вона відповіла: "Вони натуральні".

Енні занесена до Книги рекордів Гіннеса як жінка з найбільшими у світі натуральними грудьми ще 1999 року. І, як не дивно, вони досі ростуть.

"Коли я була підлітком, я боролася з тим фактом, що мої груди продовжували рости і рости. Мені поставили діагноз гігантомастія — стан, який містить повільне, прогресивне зростання тканини молочної залози, тому мої груди продовжують рости навіть сьогодні", - поділилася вона.

Енні Гокінс-Тернер / Фото: Imogen Brown/Splash News

До дев'яти років груди Енні виросли до розміру 36D, і однолітки жорстоко прозвали її "дівчинкою з китовими грудьми".

Лікарі порадили Енні зменшити груди, але вона відмовилася від цього.

"Я не хочу зв'язуватися із природою. У міру того, як мої груди росли, м'язи моєї спини розвивалися і підтримували її", - пояснила вона.

Спочатку їй було важко зустрічатися, тому що вона турбувалася, що чоловіки цікавилися нею лише через розмір її грудей, але 1991 року вона зустріла "кохання всього свого життя", офіцера Аллена Тернера.

Енні Гокінс-Тернер / Фото: Imogen Brown/Splash News

Перш ніж він, на жаль, помер від раку легень 2005 року, Аллен закликав Енні почати максимально використовувати свої великі груди, ставши фетиш-моделлю.

Зараз вона веде свій власний фетиш-сайт, де у неї з'явилося безліч відданих шанувальників, які люблять подивитися на її величезні груди.

Усього за перші декілька місяців після запуску сайту вона заробила 50 000 доларів, а тепер її заробіток перевищує мільйон доларів.

"Мій бізнес допоміг моїм дітям закінчити коледж, купити машини та гарні будинки. Я подорожую світом і сама собі начальниця", — сказала вона.

Енні Гокінс-Тернер / Фото: Imogen Brown/Splash News

Нагадаємо, володарка найбільших натуральний грудей в Україні – Міла Кузнєцова. Plus-size модель має 13 розмір бюсту, чим неабияк пишається.

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