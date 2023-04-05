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Жінка з найбільшими у світі губами і далі робитиме ін'єкції: "Хоче знайти кохання"

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
653
Час на прочитання
2 хв
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Жінка з найбільшими у світі губами і далі робитиме ін'єкції: "Хоче знайти кохання"

Фото: dailystar.co.uk

Андреа каже, що зараз вона мріє зустріти кохання.

Жінка з найбільшими у світі губами 25-річна Андреа Іванова каже, що робить щомісяця кілька ін'єкцій, оскільки вважає свої губи не достатньо великими. Також вона розповідала, що хоче нарешті знайти своє кохання. 

Про це пише dailystar.co.uk

Жінка розповіла, що вона нещодавно зробила ін'єкції у вилиці та кілька уколів зі збільшення губ. Вона продовжує нарікати, що її уста та вилиці ще не достатньо великі. 

"Я продовжую збільшувати вилиці, оскільки хочу досягти того самого "вау-ефекту" і хочу, щоб вони були такими ж величезними, як мої губи", - каже Андреа. 

© dailystar.co.uk
Фото: dailystar.co.uk

Жінка також зізналась, що її особисте життя зараз є непростим, а тому вона б хотіла знайти партнера. Андреа додає, що їй постійно пишуть чоловіки з усього світу та запрошують до себе на зустріч, проте вона не погоджується. 

"Я не знаю точної кількості пропозицій руки і серця, але за ці роки їх було сотні. З тих пір, як я змінила свою зовнішність, їх стало набагато більше. Майже щодня я отримую приватні повідомлення в Інтернеті від різних чоловіків, які роблять мені пропозицію. Це робить мене дуже щасливою, тому що я відчуваю, що є люди, які схожі на мене. Деякі чоловіки навіть зляться через те, що я не живу з ними", - каже жінка. 

Андреа Іванова до зміни зовнішності / © dailystar.co.uk
Андреа Іванова до зміни зовнішності / Фото: dailystar.co.uk

Нагадаємо, 55-річна медсестра з Каліфорнії розповіла, що сталося після того, як вона припинила колоти ін'єкції ботокса в обличчя, які робила протягом останніх 20 років.

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Дата публікації
Перегляди
653
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