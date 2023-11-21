Жінка з найбільшою у світі кількістю зубів: який вона має вигляд (фото)

Мешканка Індії потрапила до Книги рекордів Гіннеса за найбільшою кількістю зубів у роті.

Про це йдеться на офіційному сайті.

У Калпани Балан у роті на шість зубів більше, ніж у середньостатистичної дорослої людини – 38.

26-річна жінка має чотири додаткові зуби на нижній щелепі і два додаткові зуби на верхній.

Калпана Балан / Фото: guinnessworldrecords.com

Її зайві зуби, відомі як надкомплектні зуби, почали рости, коли вона була підлітком, і спочатку вона збиралася їх видалити, але дантисти сказали їй, що слід почекати, поки вони припинять прорізуватись.

Балан розповіла, що вирішила не видаляти зуби, оскільки вони не завдають їй болю.

Калпана Балан / Фото: guinnessworldrecords.com

Стоматологи також сказали, що її показники можуть збільшитися в майбутньому, оскільки у неї є ще два зуби, які не прорізалися.

Нагадаємо, злодій задрімав під час пограбування і розбудив домовласницю гучним хропінням. Він заснув на підлозі.

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