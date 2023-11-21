Категорія
Цікaвинки
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Жінка з найбільшою у світі кількістю зубів: який вона має вигляд (фото)

Жінка з найбільшою у світі кількістю зубів: який вона має вигляд (фото)

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
Перегляди
1380
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Жінка з найбільшою у світі кількістю зубів: який вона має вигляд (фото)

Калпана Балан / Фото: guinnessworldrecords.com

Кількість може ще збільшитися.

Мешканка Індії потрапила до Книги рекордів Гіннеса за найбільшою кількістю зубів у роті.

Про це йдеться на офіційному сайті.

У Калпани Балан у роті на шість зубів більше, ніж у середньостатистичної дорослої людини – 38.

26-річна жінка має чотири додаткові зуби на нижній щелепі і два додаткові зуби на верхній.

Калпана Балан / © guinnessworldrecords.com
Калпана Балан / Фото: guinnessworldrecords.com

Її зайві зуби, відомі як надкомплектні зуби, почали рости, коли вона була підлітком, і спочатку вона збиралася їх видалити, але дантисти сказали їй, що слід почекати, поки вони припинять прорізуватись.

Балан розповіла, що вирішила не видаляти зуби, оскільки вони не завдають їй болю.

Калпана Балан / © guinnessworldrecords.com
Калпана Балан / Фото: guinnessworldrecords.com

Стоматологи також сказали, що її показники можуть збільшитися в майбутньому, оскільки у неї є ще два зуби, які не прорізалися.

Нагадаємо, злодій задрімав під час пограбування і розбудив домовласницю гучним хропінням. Він заснув на підлозі.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1380
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація