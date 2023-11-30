Жінка з найдовшим у світі волоссям: який вона має вигляд та як доглядає за пасмами (фото, відео)

Вона припинила стригтися у 14 років.
Сміта Шривастава з Уттар-Прадеша, Індія, з волоссям довжиною 236,22 см встановила світовий рекорд.
Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.
46-річна жінка відрощує волосся від 14 років. Її надихнула мама, генам якої вона приписує "здоровий зріст" свого волосся.
Сміта також прагнула наслідувати стиль хінді-акторок 1980-х років, у яких було "довге і красиве волосся".
"В індійській культурі у богинь традиційно було дуже довге волосся. У нашому суспільстві вважається несприятливим стригти волосся, тож жінки відрощують волосся", — пояснила Сміта. "Довге волосся підкреслює красу жінки".
Сміта зазвичай миє волосся двічі на тиждень. Весь процес, зокрема миття, сушіння, розплутування та укладання, щоразу займає до трьох годин.
Вона миє його 30-45 хвилин, потім сушить рушником, а потім розплутує руками, що зазвичай займає дві години.
"Я кладу простирадло, на якому розплутую волосся, стоячи на ліжку", — сказала Сміта.
Коли волосся розплутане і повністю висушене, вона розчісує його, перш ніж заплести косу або зав'язати в пучок.
Після цього Сміта збирає з простирадла випале волосся і зберігає його в поліетиленовому пакеті. "Я жодного разу не викидала волосся за останні 20 років", - зізналася вона.
Сміта почала збирати все волосся, що випало, коли в неї раптово сталося "серйозне" випадіння волосся.
Іноді під час ходьби її волосся застряє під ногами і ламається, тому Сміта теж намагається зібрати всі ці пасма: "Минуло 20 років, і сьогодні маю величезну колекцію волосся".
Єдиний раз Сміта постриглася, коли захворіла під час вагітності другою дитиною; вона відрізала приблизно 30 см, щоб зробити пасма більш керованими.
Сміта каже, що кожного разу, коли вона виходить на вулицю з розпущеним волоссям, люди "дивуються".
"Вони не можуть повірити, як можна мати таке довге волосся", — сказала вона. "Люди приходять до мене, чіпають моє волосся, фотографуються, роблять селфі зі мною і часто запитують про продукти, якими я користуюся, адже в мене гарне волосся. Я розповідаю їм, що наношу на своє волосся, і вони висловлюють намір зробити те саме, щоб домогтися здорового волосся".
Сміта дуже тішиться, що тепер вона є володаркою титулу в Книзі рекордів Гіннеса, про що, за її словами, вона раніше мріяла.
"Я піклуватимуся про своє волосся стільки, скільки зможу. Я ніколи не буду стригтися, тому що моє життя в моєму волоссі. Я хочу, щоб моє волосся росло більше, і подивимося, як довго мені вдасться з ним впоратися".
Нагадаємо, 30-річна жінка пофарбувала волосся і вдавала з себе 13-річну доньку у школі. Відомо, чим усе закінчилося.
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