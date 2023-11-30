Жінка з найдовшим у світі волоссям: який вона має вигляд та як доглядає за пасмами (фото, відео)

Вона припинила стригтися у 14 років.

Сміта Шривастава з Уттар-Прадеша, Індія, з волоссям довжиною 236,22 см встановила світовий рекорд.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

46-річна жінка відрощує волосся від 14 років. Її надихнула мама, генам якої вона приписує "здоровий зріст" свого волосся.

Сміта також прагнула наслідувати стиль хінді-акторок 1980-х років, у яких було "довге і красиве волосся".

"В індійській культурі у богинь традиційно було дуже довге волосся. У нашому суспільстві вважається несприятливим стригти волосся, тож жінки відрощують волосся", — пояснила Сміта. "Довге волосся підкреслює красу жінки".

Сміта Шривастава / Фото: guinnessworldrecords.com

Сміта зазвичай миє волосся двічі на тиждень. Весь процес, зокрема миття, сушіння, розплутування та укладання, щоразу займає до трьох годин.

Вона миє його 30-45 хвилин, потім сушить рушником, а потім розплутує руками, що зазвичай займає дві години.

"Я кладу простирадло, на якому розплутую волосся, стоячи на ліжку", — сказала Сміта.

Коли волосся розплутане і повністю висушене, вона розчісує його, перш ніж заплести косу або зав'язати в пучок.

Після цього Сміта збирає з простирадла випале волосся і зберігає його в поліетиленовому пакеті. "Я жодного разу не викидала волосся за останні 20 років", - зізналася вона.

Сміта почала збирати все волосся, що випало, коли в неї раптово сталося "серйозне" випадіння волосся.

Іноді під час ходьби її волосся застряє під ногами і ламається, тому Сміта теж намагається зібрати всі ці пасма: "Минуло 20 років, і сьогодні маю величезну колекцію волосся".

Єдиний раз Сміта постриглася, коли захворіла під час вагітності другою дитиною; вона відрізала приблизно 30 см, щоб зробити пасма більш керованими.

Сміта Шривастава / Фото: guinnessworldrecords.com

Сміта каже, що кожного разу, коли вона виходить на вулицю з розпущеним волоссям, люди "дивуються".

"Вони не можуть повірити, як можна мати таке довге волосся", — сказала вона. "Люди приходять до мене, чіпають моє волосся, фотографуються, роблять селфі зі мною і часто запитують про продукти, якими я користуюся, адже в мене гарне волосся. Я розповідаю їм, що наношу на своє волосся, і вони висловлюють намір зробити те саме, щоб домогтися здорового волосся".

Сміта дуже тішиться, що тепер вона є володаркою титулу в Книзі рекордів Гіннеса, про що, за її словами, вона раніше мріяла.

Сміта Шривастава / Фото: guinnessworldrecords.com

"Я піклуватимуся про своє волосся стільки, скільки зможу. Я ніколи не буду стригтися, тому що моє життя в моєму волоссі. Я хочу, щоб моє волосся росло більше, і подивимося, як довго мені вдасться з ним впоратися".

Нагадаємо, 30-річна жінка пофарбувала волосся і вдавала з себе 13-річну доньку у школі. Відомо, чим усе закінчилося.

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