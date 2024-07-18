Жінка з волоссям довжиною 236 см розсекретила, що використовує для здоров'я локонів – фото

Жінка з довжелезним волоссям, розповіла, як доглядає за своїми пасмами довжиною 236,22 см.

Мешканка Індії Сміта Шривастава з Уттар-Прадеша припинила стригтися у 14 років. Зараз їй 46 років, 2023 року вона була занесена до Книги рекордів Гіннеса як володарка найдовшого волосся серед живих людей, і клянеться ніколи не стригти свої локони.

На миття волосся їй потрібно 45 хвилин, а на сушіння — три фени. Весь процес, зокрема миття, сушіння, розплутування та укладання, щоразу займає до трьох годин.

Сміта Шривастава / Фото: instagram.com/smitalongesthair

Сміта поділилася на YouTube-каналі Книги рекордів Гіннеса, що у неї природний режим догляду за волоссям, в якому використовуються досить незвичайні інгредієнти. Вона уникає штучних шампунів та кондиціонерів та змішує натуральні трави з такими інгредієнтами, як яйця, алое вера або навіть сік цибулі.

Сміта Шривастава / Фото: instagram.com/smitalongesthair

Сміта ніколи не викидає волосся, що випало в результаті розчісування або миття, а зберігає його в пластикових пакетах. За останні 20 років вона зібрала величезну колекцію.

Тим часом користувачі висловили захоплення волоссям рекордсменки:

Справжня Рапунцель

Дивно, яке довге у неї волосся, але воно, як і раніше, має красивий вигляд. Майже як величний міфічний персонаж, що ожив

Яке неймовірне волосся

Ця жінка благословенна

Я б, напевно, заплуталася і впала, якби у мене було таке волосся

Зауважимо, що цього року рекорд Сміти побила українка Алія Насирова. Довжина її волосся - 257,33 см.

Нагадаємо, тим часом найвища жінка на планеті побила ще два світові рекорди. Вперше вона прославилася десять років тому.

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