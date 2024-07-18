Жінка з волоссям довжиною 236 см розсекретила, що використовує для здоров'я локонів – фото

Ексрекордсменка припинила стригтися у 14 років.
Жінка з довжелезним волоссям, розповіла, як доглядає за своїми пасмами довжиною 236,22 см.
Мешканка Індії Сміта Шривастава з Уттар-Прадеша припинила стригтися у 14 років. Зараз їй 46 років, 2023 року вона була занесена до Книги рекордів Гіннеса як володарка найдовшого волосся серед живих людей, і клянеться ніколи не стригти свої локони.
На миття волосся їй потрібно 45 хвилин, а на сушіння — три фени. Весь процес, зокрема миття, сушіння, розплутування та укладання, щоразу займає до трьох годин.
Сміта поділилася на YouTube-каналі Книги рекордів Гіннеса, що у неї природний режим догляду за волоссям, в якому використовуються досить незвичайні інгредієнти. Вона уникає штучних шампунів та кондиціонерів та змішує натуральні трави з такими інгредієнтами, як яйця, алое вера або навіть сік цибулі.
Сміта ніколи не викидає волосся, що випало в результаті розчісування або миття, а зберігає його в пластикових пакетах. За останні 20 років вона зібрала величезну колекцію.
Тим часом користувачі висловили захоплення волоссям рекордсменки:
- Справжня Рапунцель
- Дивно, яке довге у неї волосся, але воно, як і раніше, має красивий вигляд. Майже як величний міфічний персонаж, що ожив
- Яке неймовірне волосся
- Ця жінка благословенна
- Я б, напевно, заплуталася і впала, якби у мене було таке волосся
Зауважимо, що цього року рекорд Сміти побила українка Алія Насирова. Довжина її волосся - 257,33 см.
Нагадаємо, тим часом найвища жінка на планеті побила ще два світові рекорди. Вперше вона прославилася десять років тому.
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