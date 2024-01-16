Жінка з найдовшими нігтями на планеті відверто розповіла про труднощі у повсякденні – фото

Повсякденні справи, такі як похід до вбиральні, застібання ґудзиків та блискавок на пальто, можуть виявитися дуже складними для людей із дуже довгими нігтями.

Своїм досвідом поділилася із Книгою рекордів Гіннеса жінка з найдовшими нігтями на планеті – Діана Армстронг.

Нігті рекордсменки, яка здобула свій титул 2022 року, мають неймовірну загальну довжину - 1306,58 см.

Діана Армстронг / Фото: guinnessworldrecords.com

Розповідаючи про те, як жити з такими довгими нігтями, вона зізналася, що може носити лише певні типи одягу, їй довелося відмовитися від водіння та боротися з труднощами, коли їй доводиться протиснутись до кабінки громадського туалету.

Вона сказала: "Коли я йду до громадського туалету, то обираю найбільшу кабінку. Якщо хтось там перебуває, мені доводиться чекати, поки він закінчить, а потім зайти, тому що я не можу використовувати менші, бо мої нігті довші за них. Коли я йду до ванної, це буде те саме, як і для будь-якої іншої людини, просто я працюю зі своїми нігтями, мабуть, інакше, як вони. Я використовую багато туалетного паперу. Я не намотую його на руку, як це роблять деякі люди, я не можу цього зробити, бо так не спрацює".

Читайте провідні новини дня:

Діана додала, що коли вона миє руки, їй доводиться робити це поодинці, оскільки вона не може наливати мило на руки і терти їх, як це роблять інші.

Рекордсменка підпилює і полірує нігті лише раз на чотири-п'ять років, тому що це займає так багато часу, що мало хто готовий їй допомогти.

Діана Армстронг / Фото: guinnessworldrecords.com

За раз вона використовує близько 15 пляшечок лаку, і на виконання роботи йде до чотирьох днів, а на кожен окремий ніготь йде до п'яти годин. Іноді їй допомагають онуки, і вони фарбують нігті губкою, а не пензлем, що йде в комплекті з лаком.

Вона не була в манікюрному салоні понад 20 років, оскільки жоден із майстрів не хоче займатися нігтями так довго.

Нагадаємо, у грудні минулого року померла ексрекордсменка з найдовших нігтів у світі. Лі Редмонд було 82 роки.

Читайте також: