Жінка з найдовшими ногами у світі: який вона має вигляд (фото)

Вона розповіла про побачення та як купує одяг.

Американка Мейсі Каррін, якій нещодавно виповнився 21 рік, четвертий рік поспіль утримує звання жінки з найдовшими ногами у світі.

Мешканка Техасу має зріст – 2 метри 8 сантиметрів, а довжина її ніг – 135 см ліва і 134 см права.

Втім, за її словами, на шляху до суперстатусу є серйозні перешкоди, передає nypost.com. Мейсі зазнає жорстоких коментарів від незнайомців, а також бореться зі знайомствами та пошуком штанів для своїх ніг.

"Якщо хтось збирається ненавидіти, він ненавидить, тому що не розуміє", - заявила Каррін в інтерв'ю Jam Press. "Мене називають персонажами фільмів жахів, як Слендермен".

Мейсі Каррін / Фото: instagram.com/maci.currin

Надвисока техаска ділиться відео на TikTok, де хейтери часто залишають грубі зауваження щодо її зовнішності.

"Це було б страшно побачити в темному коридорі", - насміхався один з них над нещодавнім відео авторки контенту.

Мейсі Каррін / Фото: instagram.com/maci.currin

Втім, не лише незнайомці жорстоко поводяться з Каррін. Вона розповіла, що завжди вища за своїх кавалерів, через що деякі з них почуваються неадекватно і "збентежено".

"Всі рази, коли я зустрічалася, особливо з чоловіками, які значно нижчі мене, я почувалася не в своїй тарілці", - заявила вона. "Наче вони майже соромилися мене".

Також чоловіки неохоче цілують її на людях через різницю у зрості.

Мейсі Каррін / Фото: instagram.com/maci.currin

Знайти одяг, який підійде, теж непросто.

"Мені доводиться замовляти штани на замовлення, що коштує близько 250 доларів за одну пару джинсів. Я не багата, тому маю лише дві пари джинсів, які мені підходять".

Мейсі Каррін / Фото: instagram.com/maci.currin

Але Каррін каже, що її довгі ноги не є проблемою, і їй подобається її зріст, попри невдачі.

"Я ненавиділа свій зріст у дитинстві, тому що це була єдина річ, через яку діти могли мене цькувати", - каже вона. "Але найкращою перевагою було б те, що ніхто не схожий на мене. Я унікальна".

Мейсі Каррін / Фото: instagram.com/maci.currin

Зараз Мейсі прагне заохотити інших жінок з такою ж статурою бути високими – в прямому і переносному сенсі.

"Як жінка зі зростом 208 см, моя робота полягає в тому, щоб розширювати можливості інших високих жінок", - заявила вона.

Нагадаємо, помер найстаріший чоловік планети. Наступного місяця він відсвяткував би ювілей.

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