Жінка з найдовшими у світі дредами: який вона має вигляд (фото)

Жінка з найдовшими у світі дредами поділилася про своє життя.

62-річна Аша Мандела розповіла Книзі рекордів Гіннеса, що відрощує волосся вже понад 40 років і наполягає на тому, що "ніколи-ніколи" його не обрізатиме.

Дреди рекордсменки сягають приголомшливої довжини – 5,95 метра.

Аша збирає волосся в мішок, коли гуляє, щоб воно не волочилося підлогою, і не може тримати його піднятим понад дві години через його велику вагу.

"Мені не подобається термін "страшні пасма", тому що я не думаю, що в моїх пасмах є щось страшне. Я називаю своє волосся своєю королівською короною любові або своєю коброю", - поділилася жінка.

Аша Мандела / Фото: instagram.com/ashaamandela

Аша каже, що люди часто думають, що її волосся брудне або нездорове, але вона наполягає на тому, що це зовсім не так. Вона пояснила, що обрала менші пасма, тому що знала, що хоче мати можливість легко мити коріння.

Аша Мандела / Фото: instagram.com/ashaamandela

Крім того, вона "не хотіла ходити з тавром, що люди кажуть, що вона брудна".

Аша, яка живе в США, проводить багато часу, доглядаючи за своїми локонами. Вона навіть згортає їх у клубочок і обіймає вночі, а також осипає поцілунками. Вона додала: "Порада номер один для здорового волосся – тримати його в чистоті і любити його або цілувати його і показувати йому набагато більше любові. Моя порада людям, які ухвалили рішення відростити дреди – ставитися до них як до рослини. Якщо ви не будете її поливати чи підгодовувати, вона загине і не буде рости належним чином".

Аша Мандела / Фото: instagram.com/ashaamandela

Аша зізнається, що процес відрощування волосся почався з духовної подорожі: "Мені почали снитися сни, або те, що інші можуть назвати видіннями, де переді мною з'являлася величезна кобра і починала говорити зі мною, даючи мені зрозуміти, що я обрана. Я зустріла свого чоловіка Еммануеля, професійного стиліста з Найробі, Кенія, і щойно ми познайомилися і стали одним цілим, він став моїм тренером з кобр".

Аша розповіла, що не планує стригти волосся найближчим часом. "Це ніколи не станеться", - додала вона.

Аша Мандела / Фото: instagram.com/ashaamandela

Нагадаємо, нещодавно 17-річний корінний американець побив рекорд найдовшого у світі волосся серед підлітків чоловічої статі – 161 см. Він не стригся від двох років.

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