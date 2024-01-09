Жінка з найгучнішим свистом носом може створювати химерні мелодії – відео

Уродженка Міссісауга, Онтаріо, Канада, може досягати звуку носом у 44,1 децибелу (за шкалою C), що робить його найгучнішим носовим свистом у світі.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

ЛуЛу Лотус вперше виявила свої здібності ще в дитинстві, коли їй було близько семи років. "Я виявила в собі здатність створювати химерні мелодії носом. Я не могла встояти перед спокусою розіграти вчителів та однокласників у школі", - сказала вона, додавши, що всі намагалися визначити джерело загадкового свистячого звуку, а один учитель навіть вийшов в коридор, переконаний, що він лунає зовні.

ЛуЛу може свистіти через ніс, використовуючи м'язи горла, щоб контролювати вихід повітря з носа. Якщо вона тримає рот відкритим, натомість звук виходить із її рота. Коли вона закриває рота, звук виходить через ніс.

Потім ЛуЛу зацікавилася, чи існує рекорд свисту в носі. Жінка зрозуміла, що їй потрібно скористатися цією неймовірною нагодою. 2 червня 2022 року вона прибула до Aercoustics Engineering Ltd., щоб спробувати встановити рекорд. Щоб виміряти звук свисту в носі, ЛуЛу знадобився складний і дорогий пристрій вартістю декілька тисяч доларів.

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Щойно ЛуЛу отримала звістку про свій новий рекордний титул, вона поділилася нею з сім'єю та друзями.

"Вони були так схвильовані і щасливі за мене", — сказала вона. "Мої п'яти- та шестирічні сини сказали, що дуже хочуть одного разу досягти своїх власних рекордів".

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