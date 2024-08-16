Жінка з найширшим язиком у світі: який він має вигляд (фото, відео)

Жінка зі штату Техас, США, стала володаркою найширшого язика у світі (серед жінок).

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Язик Бріттані Лакайо в найширшому місці сягає 7,90 см – це ширше за хокейну шайбу і майже стільки ж, скільки кредитна картка.

Її язик на 2,5 см ширший за довжину, якщо вимірювати довжину від кінчика до середини зімкнутої верхньої губи.

Насправді, 7,90 см – це точно такий же розмір, як і середня довжина всього язика жінки, якщо вимірювати від надгортанника (хрящовий клапоть позаду язика).

Бріттані Лакайо / Фото: Guinness World Records

Цей рекорд не був побитий протягом 10 років – попередньою власницею була Емілі Шленкер (США), яка здобула цей титул у підлітковому віці з язиком завширшки 7,33 см.

Бріттані, яка працює адвокаткою, завжди знала, що у неї надзвичайно великий язик – за її словами, її сім'я часто жартувала щодо цього, коли вона була маленькою дитиною. Однак вона ніколи не замислювалася над тим, що її язик може бути найширшим у світі. Це змінилося, коли її найкраща подруга надіслала їй відео з Емілі Шленкер, яке надихнуло Бріттані виміряти власний язик.

Brittany Lacayo from the USA has been verified as having the world's widest tongue at 7.90 cm (3.11 in) pic.twitter.com/32UqA7lj4U — Guinness World Records (@GWR) August 15, 2024

"Шок" і "цікавість" – ось основні реакції, які Бріттані бачить, коли люди вперше дивляться на її язик. "Це дуже мило і трохи кумедно", - зізналася вона.

Бріттані Лакайо / Фото: Guinness World Records

Рекорд найширшого язика серед чоловіків становить 8,88 см і належить Брайану Томпсону (США). Попереднім рекордсменом був Байрон Шленкер, батько Емілі.

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