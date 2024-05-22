Жінка з найтоншою талією у світі: фото та секрет рекордсменки

1999-го, у віці 62 років, Кеті Юнг (США) була нагороджена рекордом за найменшу туго затягнуту шнурівкою талію серед живих людей, і вона утримує його і сьогодні, у віці 87 років.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

За росту 1,72 м її талія в корсеті становить лише 38,1 см, а без корсета – 53,34 см.

Кеті було 18 років, коли вона вперше одягла корсет, але лише у 30 років вона вирішила носити його постійно. Спочатку її талія становила 66,4 см, перш ніж вона почала поступово зменшувати її ширину протягом багатьох років, використовуючи тренувальний пояс. Вона ніколи не робила хірургічних операцій, щоб зменшити свою талію.

Кеті носить корсет 23 години на добу, знімаючи його лише для того, щоб прийняти щоденний душ. Мама трьох дітей, яка не дотримується спеціальної дієти і не займається фізичними вправами для підтримання талії, каже, що не мала "жодного наміру" встановлювати світовий рекорд. "Це ніколи не приходило мені в голову", - зізналася вона.

Кеті Юнг / Фото: guinnessworldrecords.com

Саме через цікавість до вікторіанської моди Кеті вперше почала носити корсет. "Якщо ви збираєтеся носити вікторіанську сукню і хочете, щоб вона мала доречний вигляд, вам потрібно носити правильну білизну", - пояснила вона. "Коли настав час придбати новий корсет, було просто природно взяти трохи менший. Я не ставила собі за мету стати меншою, це було просто природним явищем".

Така маленька талія не впливає на дихання Кеті і не спричиняє жодних медичних проблем. Вона все ще може робити все те, що робила до зменшення розміру талії, наприклад, рибалити, водити машину та прибирати будинок.

Кеті пов'язує це з тим, що вона зменшувала свій об'єм талії дуже поступово. "Якщо у вас починаються проблеми з диханням або будь-які інші проблеми, це означає, що ви робите щось неправильно", - каже вона.

Кеті Юнг / Фото: guinnessworldrecords.com

Кеті описує носіння корсета як "щось на кшталт вагітності навпаки". Вона додала: "Він просто зміщує ваші органи в дещо іншу область, але це не є чимось шкідливим для вашого тіла".

Чоловік Кеті, Боб, дуже підтримує її, і як хірург-ортопед, він має можливість спостерігати за її тілом, як воно змінюється з роками.

Кеті ухвалила рішення носити корсет постійно, навіть під час сну, "заради зручності". Хоча вона не дотримується спеціальної дієти, щоб підтримувати свій розмір талії, Кеті уникає вживання будь-яких продуктів, які можуть спричинити здуття живота. Замість того, щоб їсти три великі порції на день, вона їсть частіше, але меншими порціями протягом дня.

Майже весь "вихідний" одяг Кеті зшитий на замовлення, щоб відповідати її худорлявій фігурі, хоча вона каже, що нерідко на пляжі біля свого будинку вона одягає "вільний" одяг, наприклад, лосини та сорочку з поясом на стегнах.

Реакція друзів на талію Кеті неоднозначна: дехто вважає її "чудовою", тоді як іншим вона не подобається. Так само різноманітною є реакція незнайомих людей. У "консервативних районах" країни, за словами Кеті, люди більш "відсторонені" і "не наважуються щось сказати". Для порівняння, вона вважає, що маленькі діти набагато охочіше підходять до неї, особливо якщо вони бачили її в Книзі рекордів Гіннеса.

Кеті Юнг / Фото: guinnessworldrecords.com

Кеті не заперечує проти уваги, яку вона отримує, вона навіть вітає її. "Я без проблем підписую книжки для дітей і дозволяю їм задавати запитання", - каже вона.

Для Кеті титул володарки Книги рекордів Гіннеса став "дуже позитивним досвідом". Вона брала участь у "Шоу Тайри Бенкс", "Шоу Опри Вінфрі", а також у телешоу в Японії, Китаї та Південній Кореї. "Я зустріла багато чудових людей", - каже Кеті.

Кеті Юнг / Фото: guinnessworldrecords.com

Також Кеті дала поради, як зменшувати об'єм талії безпечно: "Щоб успішно носити корсет або тугу шнурівку, ви повинні мати корсет, виготовлений на замовлення. Ви також не повинні намагатися зменшити розмір талії до нескінченності спочатку. Ви можете зменшити талію, можливо, на 5-10 см ззовні, що є незначним, і не матиме жодних негативних наслідків, а лише змінить ваш силует, і саме це є ефективним. Люди, які намагаються негайно зменшити свою талію до нескінченності, потрапляють у велику халепу".

Кеті Юнг / Фото: guinnessworldrecords.com

Після декількох десятиліть зменшення об'єму талії Кеті врешті-решт ухвалила рішення зупинитися, щоб не купувати нові корсети.

Вона, без сумніву, є однією з найвідоміших рекордсменок, її рекорд залишається непобитим 25 років. Втім, найменша талія, коли-небудь зафіксована у людини з нормальним зростом, належала Етель Грейнджер (Велика Британія, 1905-1982), яка зменшилася з природних 56 см до 33 см в період між 1929 і 1939 роками.

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