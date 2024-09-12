Жінка з об'єктофілією закохалася в Boeing 737: що відомо про їхні 9-річні стосунки (фото)

Вона називала його "коханням свого життя", але тепер знайшла нову одержимість.

Жінка, яка протягом дев'яти років "мала стосунки" з літаком Boeing 737, відмовилася від нього, але каже, що вони "все ще друзі".

Про це вона розповіла BILD.

36-річна Мішель Кьобке почала дивитися на 40-тонний літак ще 2014 року після того, як вперше побачила його через ілюмінатор в берлінському аеропорту Тегель, і одного разу назвала його "коханням свого життя". Німецька працівниця складу стверджувала, що відчуває сексуальний потяг до Boeing 737-800, який вона ніжно називала "коханий", і казала, що захоплюється його крилами та двигунами.

Але тепер, після майже десяти років стосунків на відстані, Мішель каже, що закінчила свій химерний роман з літаком.

В інтерв'ю німецькій газеті вона сказала: "Ми розлучилися, але ми все ще друзі".

Мішель Кьобке / Фото: MDWfeatures / Michele Kobke

Мішель раніше пояснювала, що вона є об'єктофілкою – людиною, яку приваблює неживий предмет. Люди з такими незвичайними сексуальними уподобаннями можуть мати сильні почуття потягу, кохання та прихильності до певних предметів або структур, які є предметом їхньої фіксації. Хоча психологи розцінюють це як парафілію (сексуальний розлад), у більшості випадків об'єктофіли не потребують лікування.

Після шести років, коли вона могла "зустріти" літак лише через скляне вікно берлінського аеропорту, у вересні 2019 року вона нарешті змогла вперше підійти до нього в ангарі – і її бачили, як вона цілувала його і навіть стояла на одному з його крил. Вона розповіла про свій тодішній досвід: "Час в ангарі був найкрасивішим моментом мого життя, і коли я була з ним, ми насолоджувалися часом, проведеним разом, ми цілувалися, і я пестила його. Ангар – це дім для мене і мого коханого, там ми можемо спокійно насолоджуватися часом, проведеним разом. Одного дня я планую переїхати до ангару, і моя найбільша мрія – бути з моїм коханим і жити з ним".

Мішель Кьобке / Фото: MDWfeatures / Michele Kobke

Мішель придбала багато компонентів з літака, зокрема спойлер, обтічник доріжки закрилків і клапан бака, щоб вона могла проводити час з літаком, коли вони були в розлуці, а також мала модель літака довжиною 157 см, з якою вона лягала спати. Вони були серед сотень авіаційних сувенірів, якими вона володіла. Але тепер вона продала 300 з них, щоб звільнити місце для предметів, пов'язаних з її новим захопленням – середньовіччям. Вона розповіла: "Тепер мені подобається носити лицарські обладунки".

Нагадаємо, чоловік продав "власне життя" та купив віддалений тропічний острів. Він кардинально змінив своє життя 2009 року.

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