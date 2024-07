Жінка з прихованою інвалідністю знялася для Playboy та заробляє 2,5 млн гривень на місяць

Модель поділилася подробицями своєї боротьби за здоров'я, але сповнена рішучості не дозволити діагнозу завадити її кар'єрі.

Про це пише Need to know.

Чар Борлі, яка має понад 500 000 підписників у Instagram, добре відома у модельному світі та прикрашала обкладинки Playboy та FHM.

Зовсім нещодавно 41-річна дівчина зі Саффолку, Велика Британія, досягла великого успіху як "професійна подруга" самотніх чоловіків – і стверджує, що бізнес приносить їй 50 000 фунтів стерлінгів на місяць (2,5 мільйона гривень).

Поки гроші надходять, Чар приватно займається серйозною проблемою після того, як їй поставили діагноз фіброміалгія і міалгічний енцефаломієліт (МЕ), також відомий як синдром хронічної втоми.

Жінка "фізично прикута до ліжка тижнями поспіль" і іноді страждає на такий "жахливий" біль, що впоратися з ним майже нестерпно.

Чар Борлі / Фото: Jam Press

Вона ділиться своєю історією в надії, що вона покаже іншим реальність прихованої інвалідності та спонукає людей, які перебувають у аналогічному становищі, ніколи не відмовлятися від своєї мрії.

"У мене немає іншого вибору, окрім як відпочивати більше, ніж інші, — сказала вона. — У важкі часи я ходжу зі сторонньою допомогою, але іноді можу бути фізично прикутою до ліжка тижнями. Ліків немає. Швидше за все, я проведу залишок свого життя на знеболювальних і мені знадобиться допомога. Але я відмовляюся дозволяти своїй інвалідності визначати мене чи стояти на шляху до того, чого хочу досягти. Мої фанати люблять мене, але моє здоров'я це не змінює. Принаймні вони мене так підтримували. Вони надсилають величезну частину своєї зарплати щомісяця. Я, як і раніше, заробляю 50 000 фунтів стерлінгів на місяць, і тепер моя місія допомагати іншим здійснити їхні мрії".

Чар Борлі / Фото: Jam Press

Чар стверджує, що лікарям знадобилося сім років, щоб поставити їй діагноз, а про те, що в неї МЕ, їй сказали лише у березні цього року, заявивши, що цей процес був – і продовжує залишатися – "важким".

Вона сказала: "На жаль, минуло сім років, перш ніж мені поставили діагноз. Лікарі все ще проводять аналізи щодо інших передбачуваних захворювань, які, на їхню думку, у мене можуть бути. Важко впоратися з невідомістю та постійно ходити на зустрічі, але я намагаюся зберігати позитивний настрій. Найпершим симптомом для мене було виснаження. Я гадки не мала, що відбувається, і не відновлювалася після повсякденних завдань так швидко, як зазвичай. І, звичайно ж, пекучий біль у м'язах і кістках, який часто знерухомлює мене. Попри все, це величезне полегшення – нарешті отримати відповіді".

Чар Борлі / Фото: Jam Press

Чар також займається відкриттям власного бізнесу. Компанія називається xTakeMe і допомагатиме таким творцям контенту, як вона, заробляти гроші.

Вона пояснила: "Це сайт для знайомств з дівчатами, створений, щоб допомагати і підтримувати наших творців. Деякі з них заробили понад 20 000 доларів за перший місяць роботи з нами і уклали з нами величезні угоди. Вони продають свої унікальні відео у нашому Інтернет-магазині та спілкуються з фанатами. Наразі ідеальний час для запуску цього проєкту, я заповнюю прогалину в галузі. Я також особисто допомагаю цим жінкам привернути увагу громадськості, а також навчаю та спрямовую їх. Я стурбована тим, що стан мого здоров'я може погіршитись – це завжди турбує, але саме тому я це роблю. Моя мета — допомагати іншим, а також фінансово забезпечити своє майбутнє та свою сім'ю".

Чар Борлі / Фото: Jam Press

Також модель розповіла, як хвороба вплинула на деякі аспекти її життя.

"Раніше я щодня ходила до спортзалу і була конкурентоспроможною бодибілдеркою, яку спонсорували деякі з найбільших компаній у світі. Я ніколи не зможу це зробити знову. Будь-яке запалення впливає на мене жахливим чином. Але попри це та інші труднощі, пов'язані з моєю інвалідністю, я живу і веду чудовий спосіб життя. Будь-хто може досягти успіху, якщо припинить мріяти і почне діяти", — додала вона.

Нагадаємо, модель продає вино з винограду, розчавленого її босими ногами. Відомо, скільки коштує одна пляшка ексклюзивного напою.

Читайте також: