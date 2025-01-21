Жінка з рідкісним захворюванням виробляє 6,5 л грудного молока на день – фото

Жінка з надзвичайно рідкісним захворюванням виробляє 6,5 л грудного молока на день.

Про це вона розповіла People.

Елізабет Андерсон-Сьєрра – мама трьох дітей і, як багато матерів, вона здатна виробляти грудне молоко для своїх нащадків. Під час першої вагітності Елізабет виробляла близько пів літра грудного молока щодня, а під час третьої вагітності ця кількість збільшилася вдесятеро. Вона зціджувала шість літрів на день і виробництво її грудного молока "ніколи не сповільнювалося і не припинялося".

Виявилося, що Елізабет має так званий синдром гіперлактації. Це відбувається, "коли жінка, яка годує грудьми, виробляє більше грудного молока, ніж потрібно її дитині".

Оскільки у Елізабет надмірно вироблялося грудне молоко, мама жертвувала його надлишки іншим нужденним.

Елізабет Андерсон-Сьєрра / Фото: oneounceatatime/Instagram

Два роки тому вона встановила світовий рекорд Гіннеса за найбільшу пожертву грудного молока, пожертвувавши 1 599,68 л.

Говорячи про свій стан, Елізабет поділилася: "Вперше офіційний діагноз мені поставили навесні 2015 року, але ознаки і симптоми синдрому гіперлактації у мене з'явилися ще влітку 2014 року під час вагітності мого первістка. Було багато чого, з чим потрібно було розібратися. Мало того, що я була новоспеченою мамою, мені ще потрібно було навчитися користуватися молоковідсмоктувачами та скласти графік зціджування".

Елізабет продовжила, що синдром гіперлактації "повністю змінив її спосіб життя", додавши, що це "може коштувати сотні, а то й тисячі доларів щомісяця".

Елізабет Андерсон-Сьєрра / Фото: oneounceatatime/Instagram

Хоча мама трьох дітей радіє, що може дарувати стільки грудного молока дітям, які його потребують, вона шукає медичні шляхи, які можуть зупинити надмірне вироблення молока в її організмі – одним із варіантів є подвійна мастектомія, щоб видалити тканину, яка виробляє грудне молоко.

"У моєму організмі все ще буде багато пролактину, але це не вплине на рецептори тканин, які використовують його для вироблення більшої кількості молока", - додала вона.

Жінка сказала, що більше думатиме про варіанти, які потенційно будуть доступні для неї після того, як її молодша дитина припинить отримувати грудне вигодовування.

Нагадаємо, у легенях семирічного хлопчика виросла 12-сантиметрова п'явка. Лікарі були приголомшені живою істотою в тілі дитини.

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