Жінка з унікальними ногами зробила чудернацькі тату – фото

Вона народилася з незвичайними пальцями ніг.

Татуювання мають різне значення для людей, але Мережу однозначно підкорив вибір однієї жінки.

Так, невідома жінка, яка має незвичайні пальці ніг – другий та третій значно більші за великий, що зустрічається досить рідко – вирішила це кумедно обіграти.

На цих пальцях вона набила зображення героїв із фільму "Чарлі та шоколадна фабрика" – умпа-лумпи.

Людина, яка розмістила фотографію на Reddit, написала: "Умпа Лумпа думпа-ді-до".

Тату / Фото: reddit

Татуювання не залишили байдужими користувачів. Одні юзери висловили своє захоплення, у той час як інші визнали це огидним.

Мали лимони та приготували лимонад

Це неймовірно

Круто! Це зробило мій день

Не впевнений, що пальці на ногах справжні. Я знаю, що люди можуть мати пальці різної довжини, але вони дуже різної довжини!

Мені не подобається, який це має вигляд. Але насправді, непогано, якщо говорити про тату на пальцях ніг

Нагадаємо, фанатка Мадонни зробила рекордну кількість татуювань на честь культової співачки. Вона витратила на тату до 110 годин і понад 9800 доларів.

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