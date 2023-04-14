Жінка з "великим чолом" зробила пересадку волосся: фото до і після

Мешканка Нідерландів наважилася на пересадку волосся після багатьох років занепокоєння щодо вигляду свого чола.

Про це пише dailystar.co.uk.

33-річна Соня ван дер Берг від підліткового віку соромилася своєї високої лінії росту пасом.

Фото: dailystar.co.uk

Вона ненавиділа вітряну погоду, бо стресувала, що волосся "оголить" чоло і з неї кепкуватимуть.

Фото: dailystar.co.uk

"Минулого року я почала шукати способи зменшити чоло, але знала, що операція зі зменшення буде для мене надто радикальною", - поділилася вона.

Врешті-решт жінка наважилася на трансплантацію. Процедура, яка тривала шість година, коштувала 3000 євро.

Фото: dailystar.co.uk

Волосся, яке взяли з її потилиці, вставили в шкіру голови один за одним, щоб створити ілюзію меншого чола.

Фото: dailystar.co.uk

Хоча після операції вона відчула деяку припухлість, яка повністю оніміла, але на 5-й день вона вже почувалася нормально. Щойно Соня подивилася у дзеркало, вона "закохалася" у трансформацію.

Фото: dailystar.co.uk

"Це настільки тонко, що більшість людей навіть не помічають цього", - зізналася вона. "Але це вплинуло на мою впевненість у собі. Раніше у мене завжди було таке відчуття, що я якось оголена на обличчі, а тепер я відчуваю, що все гаразд. Тепер я можу носити зачіски в різних стилях, які я не могла раніше".

Фото: dailystar.co.uk

Соня поділилася своїм досвідом та зізналася, що хоче "порушити табу" жінок та довести, що їм не слід цього соромитися. Вона навіть відкрила бізнес, щоб допомагати іншим жінкам, які хочуть пересадити волосся. Вона супроводжує їх до Стамбула.

"Я отримала так багато повідомлень від жінок, у яких йшлося про те, що у них така ж незахищеність, що вони дуже сором'язливі і соромляться свого волосся та чола. Чому вам має бути соромно за це? Ми всі знаємо, що для чоловіків це дуже поширена проблема, але й жінкам нема чого соромитися", - розповіла Соня.

Нагадаємо, жінка повністю видалила собі груди та показала, який має вигляд. Також вона зізналася, навіщо це зробила.

Читайте також: