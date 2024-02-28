Жінка з язиком, більшим за тенісний м'яч, побила рекорд: який він має вигляд (відео)

Вона завжди знала, що має великий язик.

Жінка з Орегона, США, потрапила до Книги рекордів Гіннеса за свій язик незвичайного розміру, окружність якого становить 13,25 см.

Мешканка Портленда Дженні Дювандер розповіла, що разом із сином читала Книгу рекордів Гіннеса 2023 року, коли побачила, що існує така категорія.

Дювандер сказала, що завжди знала, що має великий язик, і вимірявши його вдома, запідозрила, що він може бути рекордним.

Її стоматолог провів офіційний вимір, обернувши зубну нитку навколо її язика, а потім виміряв її.

Нова рекордсменка заявила, що пишається своїм незвичайним язиком.

"Язики не такі вже й красиві, чи не так? - сказала вона. - Але вони доволі круті. Це чисті м'язи, і такі рухливі. Якщо замислитися, язик - єдиний м'яз, який може вільно рухатися в такий спосіб. Ми весь час використовуємо його, щоб говорити та їсти. Він рухається цілий день і ніколи не втомлюється".

Вона також поділилася, що її масивні м'язи рота стають у пригоді, коли вона грає на флейті: "Сильний язик дуже корисний для гри швидких нот".

Нагадаємо, жінка шокувала, пропливши 140 метрів під льодом без кисню. Вона повернула свій рекорд.

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