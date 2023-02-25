Жінка з'їла чипс у формі серця, який коштував 100 тисяч фунтів (фото)

Працівниця британського супермаркету зробила помилку свого життя, випадково з’ївши чипс в ідеальній формі серця вартістю в цілі статки.

Про це повідомляє Lad Bible.

Жінка була приголомшена після того, як зрозуміла, що з'їла те, що могло принести їй 100 тис. фунтів.

Виробник чіпсів Walkers у грудні 2022 року оголосив про своє полювання на чипси у формі серця. Покупці, які знайдуть найкращі хрусткі сердечка у своїй пачці чипсів, отримують шанс виграти 100 тис. фунтів стерлінгів.

Компанія поділилась цією цікавою новиною у Twitter та Instagram із попередженням, що конкурс триватиме до березня 2023 року. Однак, очевидно, ця інформація пройшли повз одну особу.

Так, у середині лютого працівниця супермаркету, мама двох дітей, Дон Сагар була трохи роздратована на зміні. Вона випадково натрапила на хрустку картоплю, не схожу на жодну з тих, які вона раніше не бачила. З пачки чипсів на неї дивилася ідеально симетрична картоплина у формі серця.

Фото: Дон Сагар

Не знаючи про конкурс від Walkers, Дон просто сфотографувала незвичний чипс та надіслала фото своїм друзям. Ті зробили все можливе, щоб попередити подругу про золоту жилу, на яку вона щойно натрапила. Однак було надто пізно, адже жінка вже з’їла свою картопляну знахідку.

Усвідомивши свою помилку, Дон зізналася, що була "розбита", однак сказала: "Знаєте що, це не кінець світу, чи не так? Це зробило б моє життя трохи щасливішим, але я не маю грошей, тому це не має значення".

Однак тепер перш ніж просканувати пачку чипсів на касі супермаркету, жінка попереджає покупців, щоб досліджували свої хрусткі пакунки.

"Кожного разу, коли я подаю комусь пачку Walkers, я кажу: перевірте, чи є у вас серце, і не їжте його", – сказала Дон.

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У Walkers виступили із заявою про щодо помилки жінки:

"Нам дуже прикро почути про нещасний випадок Дон, але ще не все втрачено – чипси у формі серця природно містяться в багатьох упаковках наших чіпсів Walkers, і оскільки конкурс не закривається до опівночі 20 березня, є ще достатньо часу, щоб знайти найкращу хрустку картоплю у формі серця та виграти 100 тис."

Нагадаємо, у США чоловік із Північної Кароліни помилився, намагаючись купити лотерейний квиток Cash 5, однак ця помилка призвела до виграшу 218 613 дол.

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