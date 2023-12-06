Жінка задешево відремонтувала кухню, купивши все на барахолці: відео до і після

Вона витратила всього близько 1000 фунтів стерлінгів.

Британка показала, як самотужки відремонтувала свою кухню після того, як влада відмовилася допомогти її сім'ї.

Про це пише The Sun.

За словами Лорін Кібл, мами двох хлопчиків, вона звернулася до місцевої влади після того, як зрозуміла, що кухня в будинку гостро потребує ремонту.

Однак після того, як рада наполягла на неможливості дати їм "нову кухню", Лорен не відмовилася від цієї ідеї – і натомість вирішила взяти справу у свої руки та оновила кімнату.

Її кухня була відремонтована "в рамках бюджету", і сім'я отримала вигідні покупки на Facebook Marketplace. Прибравши застарілі меблі та обладнання, ентузіастка замінила їх уживаним кухонним куточком, який коштував їй лише 250 фунтів стерлінгів. Щоб надати йому унікальнішого і сучаснішого вигляду, Лорен також відшліфувала поверхню і пофарбувала шафи в нейтральний шавлієвий колір.

Підлога також зазнала змін і тепер там дерево сірих тонів. Окрім заміни старого білого холодильника на новий, Лорен вирішила додати декілька синіх світлодіодних ліхтарів унизу шаф, які, за словами людей, їм сподобалися.

У новій кухні тепер також з'явилося дзеркало біля входу, що створює ілюзію більшого простору, оскільки світло відбивається від нього.

За її підрахунками, загальні витрати становили близько 1000 фунтів стерлінгів (43 тисячі гривень), що більш ніж на 30 тисяч фунтів дешевше, ніж середня вартість ремонту кухні у Великій Британії, за даними Check a Trade.

Юзери похвалили кмітливу маму, написавши: "Має дуже гарний вигляд!", "Чудова робота'', "Молодець. Мені знадобилися роки, щоб змусити житлову асоціацію нарешті упорядкувати мою кухню", "Класна трансформація".

Нагадаємо, різдвяна бляшанка Coca-Cola продається більш ніж за 347 000 доларів, але є одна каверза. Там не вистачає однієї дуже помітної деталі.

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