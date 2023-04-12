Жінка "загубила" штани та труси під час бійки із сусідкою – курйозне відео

Дві розлючені сусідки стали зірками Мережі після того, як влаштували бійку посеред вулиці.

Відео зафільмував 40-річний Стюарт Маклін біля свого будинку в місті Ґрінок, Шотландія. У ролику видно, як одна жінка йде назустріч іншій, тримаючи в руках відро з водою. Вона облила сусідку, після чого між ними виникла бійка.

У процесі в жінки, на яку напала інша з відром, сповзли піжамні штани та труси. Вони тягали одна одну за волосся і гепнулися в клумбу, перечепившись через бордюр.

Стюарт повідомив, що сусідки – дві наркозалежні, які нібито посварилися через заборонені речовини. Він додав, що діти були шоковані, побачивши це.

Нагадаємо, жінка прийшла на роботу і застала там свого чоловіка із колегою-лесбійкою. Британка давно підозрювала, що все не так із їхнім шлюбом, особливо, коли виявила електронний лист із підозрілим замовленням.

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