Жінка закохалася у чоловіка коханки її обранця: історія їхніх стосунків

Дружина була збентежена після того, як виявила, що чоловік зраджує її з колегою. Несамовита ситуація потім переросла в заплутаний клубок емоцій, коли вона виявила, що закохалася в партнера цієї жінки.

У дописі на Reddit мама, якій близько 30 років, пояснила: "Рік тому я дізналася, що мій чоловік спить зі своєю співробітницею. Як? Її чоловік, назвемо його Джеєм, зв'язався зі мною. Вбитий горем він подумав, що я теж маю знати. Він надсилав мені текстові повідомлення та зустрічався з ними, коли вони були в готелях".

Пара вирішила зустрітися і обговорити, що вони робитимуть, а оскільки дружина втратила роботу під час пандемії і тепер навчалася, вирішили почекати, поки вона закінчить освіту. Вона продовжила: "Якщо я розлучусь зараз, я не зможу забезпечувати свою дочку. Через це, ймовірно, її передадуть на опіку моєму чоловіку, як головному годувальнику. Я запитала його, чи може він почекати декілька місяців, сподіваюся, довше, і, на мій подив, він погодився. Я щиро подякувала йому, але він сказав мені, що теж не знає, що робити, тому він радий почекати".

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Вони підтримували зв'язок і зрештою пішли на прогулянку, розмовляли і сміялися на різні теми. Також вони сходили разом до кінотеатру.

Вона зізналася: "Я часто думала про нього з усмішкою на обличчі. Він був першим, про що я думала вранці і останнім, про що я думала перед сном".

Якось Джей зізнався, що закоханий у неї, і вона зрозуміла, що відчуває те саме. Однак жінка боялася своїх справжніх емоцій, кажучи йому: "Я нажахана тим, що це помилкові почуття, які зникнуть, щойно ми звільнимось від тих, хто завдає нам болю. Але він просто сяяв і сказав, що готовий піти на ризик просто щоб це з'ясувати".

План полягав у тому, щоб дочекатися, поки вона закінчить навчання, а потім "викрити" свою другу половинку та розірвати шлюб. "Хіба я жалюгідна через те, що хочу дати нам із Джеєм шанс і подивитися, до чого це приведе? Чи можуть два розбиті серця дійсно знайти щастя разом, коли їхня історія кохання почалася так само, як наша?" - запитувала вона себе.

Однак через 10 днів в оновленому повідомленні з'ясувалося, що вона вирішила припинити зустрічатися з Джеєм і зосередитися на забезпеченні майбутнього для неї та її дочки. Вона сказала: "Я повернулася додому, мій чоловік уже забрав нашу дочку, і вони просто жартували та веселилися. Я відчула, як усередині мене наростає стільки смутку та чистого жаху. Що я роблю? Що ми робимо? Всі ми? Вина наринула на мене, бачачи щасливе обличчя моєї дочки".

Зрада чоловіка настільки налаштувала її проти нього, що вона не могла доторкнутися до нього і хотіла кричати "брехун" в його обличчя.

Вона додала: "Я подивилася на свого чоловіка і спробувала згадати, що мені подобалося, але не змогла. Все, що я могла бачити, це його повідомлення їй про те, як чудово було минулого разу і що він хотів зробити з нею наступного разу. Я відчувала величезну лють і ненависть до свого чоловіка, а також до себе і Джея".

Усього цього було занадто багато, і тому вона надіслала Джею "довге повідомлення", пояснюючи свої почуття і те, як її дочка страждатиме через розбиту родину. Він зателефонував їй, але вона відчула, що не може взяти слухавку: "У мене серце застрягло у горлі. Я сказала чоловікові, що хочу переночувати сьогодні ввечері у кімнаті дочки, і відтоді я часто там залишалася. Я плакала всю ніч, дивлячись на її гарне обличчя, таке умиротворене та щасливе".

Наступного ранку вона поговорила з Джеєм, який сказав, що поважає її бажання припинити бачитися, але все одно на неї чекатиме. Вона написала: "Після цього я плакала цілу годину. Я знаю, що мій шлюб не врятувати і що я роблю правильно, залишаючи його навіть з болісним почуттям провини, яке кипить під поверхнею, час від часу будить мене ночами, але зараз мені потрібно зробити це".

Багато користувачів Reddit відповіли схожими історіями про зраду батьків, дядьків та друзів: "Таке сталося і з моїми батьками! Мій батько (зрадник) та жінка, з якою він був, більше не разом".

Нагадаємо, вдова освідчилася коханці свого покійного чоловіка, яку зустріла на його похороні. Вона розповіла їхню історію кохання.

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