Жінка закохалася у вбивцю та чотири роки планувала весілля: несподіваний кінець їхньої історії

Жінка поділилася своїм розчаруванням після того, як коханий, якого вона чекала з в'язниці, вийшов на волю та пішов до іншої.

Про це вона розповіла Mirror та показала їхні фото.

Як і більшість наречених, Аманда Галлер рахувала дні до свого весілля. Після 17 років спільного життя мама трьох дітей думала, що йде в шлюб із "широко розплющеними очима". Вона добре знала, що її наречений Метью Велш має темне минуле – зрештою, вони познайомилися, коли він сидів у в'язниці за вбивство. Але, за її словами, у нього була така тепла усмішка і блиск в очах, що вона повірила "смішному і чарівному" Метту, коли він наполягав на своїй невинуватості.

І коли наближалася дата його звільнення, і вони спланували своє весілля до найменших дрібниць – навіть домовилися, що сова буде нести їхні обручки – вона була абсолютно впевнена, що це саме той чоловік, який їй потрібен. Тож Аманда була абсолютно приголомшена, коли Велш зник, щойно вийшовши з в'язниці – не відповівши на жоден дзвінок чи повідомлення – і пішов до іншої жінки.

Тепер вона почувається приниженою через те, що повірила брехні вбивці.

46-річна офісна адміністраторка сказала: "Я не можу повірити, що була такою дурепою... Як я була настільки засліплена коханням. Я зробила велику помилку. Вона мене повністю зламала. Я не думаю, що коли-небудь зможу бути з кимось знову".

Це був 2003 рік, коли 19-річний Велш був ув'язнений на 20 років за те, що очолював банду, яка скоїла жахливе вбивство 14-річного Адама Моррелла в Лафборо, графство Лейкс.

Під впливом алкоголю та наркотиків Велш та його приятелі годинами катували хлопця, а потім задушили і обезголовили його. За вбивство Велш отримав довічне ув'язнення з мінімальним терміном 20 років, його тодішня подруга 17-річна Сара Морріс отримала чотири роки за напад, а 27-річний друг Натан Барнетт був ув'язнений на невизначений термін відповідно до Закону про психічне здоров'я після того, як визнав себе винним у ненавмисному вбивстві на підставі обмеженої осудності. Переглядаючи в той час репортаж про вбивство, Аманда була нажахана.

Вона каже: "Я не могла зрозуміти, що змушує таких людей діяти".

Заінтригована тим, наскільки вони були схожі за віком – Велш на шість років молодший за неї – вона почала стежити за цією історією. "Я бачила багато подібних жахливих історій, але чомусь не могла викинути цю з голови".

Аманда написала Велшу. Вона пригадала: "Я не знаю, що на мене найшло. Я просто щиро хотіла бути доброзичливою. Я навіть не думала, що колись його зустріну. Я подумала, що він, можливо, хотів би комусь написати, бо він молодий. У нього, очевидно, є проблеми, а злочин був жахливим".

Через три тижні на її килимок приземлилася відповідь. У своєму листі Велш здавався дуже милим і добре володів словом – і зовсім не схожим на те, що Аманда читала в газетах. Вони почали регулярно листуватися і незабаром щодня обмінювалися романтичними листами, ділилися фотографіями та подробицями свого життя. Велш заперечував, що був убивцею і керував бандою, яка вбивала. Аманда згадує: "Він казав, що це просто асоціація, і завжди заперечував те, що писали в газетах... Він сказав мені, що був наляканий і в страху піднявся нагору під час нападу".

Вона глибоко закохалася. Він називав її королевою єдинорогів, а вона - медовим ведмедиком, "тому що Метт був солодкий, як мед, і сильний, як ведмідь". Через 13 років пара нарешті зустрілася особисто 2019 року.

Аманда розповідала: "Я ніколи не була у в'язниці або в чомусь подібному і не знала, на що очікувати. Потім, коли я увійшла і побачила його, я відчула, що моє серце ніби затріпотіло. У нього була промениста усмішка і блиск в очах. Він досить сором'язливий, і хоча ми розмовляли, було багато мовчазних пауз, коли ми просто дивилися одне на одного, хихотіли. Він був кумедний і чарівний. Не те, на що я очікувала від холоднокровного вбивці. Я була засліплена і зовсім не бачила, що переді мною сидить вбивця".

29 лютого 2020 року вона скористалася традицією високосного року, коли жінки пропонують контрабандою пронести каблучку на військово-морську базу Грендон, штат Бакс, і одягнути її на палець Велша. Вона поділилася: "Я трохи соромилася, але він погодився". Коли того ж року Велша перевели до в'язниці відкритого типу в Дербіширі, Аманда з Лондона переїхала до Бертона-на-Тренті, графство Стаффс, щоб бути ближче до нього.

Виходячи на п'ять днів на волю за тимчасовою ліцензією, Велш проводив час з Амандою.

"Ми проводили дні разом у ліжку, і він шепотів мені на вухо, що хоче одружитися зі мною. Я ніколи не думала про його минуле – все, що я могла бачити, було сьогоднішнім днем, і що ми знаємо одне одного вже 17 років. Кохання повністю захопило мене", - зазначила вона.

Протягом чотирьох років пара планувала весілля: "У дні, коли він виходив з в'язниці, ми ходили весільними магазинами. Він заплатив за все і навіть купив собі весільний костюм. Ми пішли до РАГСу і подали заяви. Він також замовив коня з каретою і сову, щоб віднести обручки до вівтаря".

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Однак наприкінці минулого року, за декілька тижнів до дня весілля, 40-річний Велш віддалився. "Ми мали одружитися в грудні", - розповіла Аманда. "Я була дуже схвильована. Але потім Метью запропонував почекати до січня, оскільки він не був упевнений, що вийде з в'язниці вчасно".

Неохоче, але вона погодилася. За тиждень до звільнення Аманда чекала на дзвінок нареченого. Але він так і не надійшов: "Я постійно телефонувала йому і надсилала повідомлення, але всі вони були проігноровані. Я запанікувала, гадаючи, що відбувається. Я намагалася зателефонувати знову, але його телефон завжди був вимкнений, а потім він змінив номер. Я не знала, що, в біса, відбувається. Відтоді я нічого від нього не чула, хоча зараз я дізналася, що він зустрічається з молодою жінкою".

Попри тривожні сигнали офіцера пробації, який хвилювався, що їхні стосунки занадто інтенсивні, а також той факт, що вона була змушена приховувати свої стосунки від сім'ї, кажучи, що зустрічається з кимось "зі збройних сил", протягом 17 років Аманда відмовлялася бачити, що вона була закохана в жорстокого вбивцю. Тепер все ніби розвіялося.

Вона каже: "Це дуже засмучує, вся ця ситуація. Чесно кажучи, я відчуваю, що він мене використав. Я підтримувала його всі ці роки, фінансово. Я, напевно, дала йому тисячі. Тепер я вірю, що те, що про нього писали в газетах, було правдою. Мені огидно".

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Коли її діти, 23-річна Моллі, 22-річна Еллі та 19-річний Скотт, дізналися правду, вони виступили проти неї. Скотт на деякий час припинив з нею розмовляти, хоча згодом вони помирилися.

Аманда залишилася не лише з весільними каблучками, але й з нагадуванням про свою помилку у вигляді тату. Вона додала: "На правій руці у мене татуювання знаку нескінченності з нашими іменами, а також серце, з'єднане з літерою "М" трохи нижче. Також на грудях у мене є буква "М" з серцем і серцебиттям. Ці татуювання нагадують мені, якою дурною я була. Я не можу повірити, як я була настільки засліплена коханням. Мною маніпулювали його чарівність і любовне бомбардування. Я дуже хочу застерегти інших жінок, які думають, що можуть змінити цих людей, тому що ви не можете, і в результаті вам буде лише боляче".

Нагадаємо, дівчина вийшла заміж за вбивцю, який відбуває довічне ув'язнення. Вона переконана, що одного дня він вийде на волю.

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