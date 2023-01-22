Жінка закохалася у залицяльника з Інтернету: втратила всі гроші і чоловіка

У Сінгапурі жінка закохалась у залицяльника з Інтернету та переказала йому 200 тисяч доларів. Потерпіла вірила чоловіку навіть після того, як поліція довела, що вона стала жертвою шахрайства.

Про це пише asiaone.com.

40-річна заміжня мати трьох дітей познайомилась із залицяльником в Інтернеті. Він стверджував, що був військовим медиком зі США, якого поранили терористи під час місії у Південному Судані. А тепер йому потрібні кошти на лікування.

Жінка переказала шахраю 200 тисяч доларів та позичила грошей у друзів і рідних, щоб і надалі пересилати їх віртуальному коханому. Коли чоловік потерпілої виявив "роман" дружини, то звернувся до поліції. Правоохоронці встановили, що жінка стала жертвою шахрая, проте вона не вірила поліції та продовжувала спілкуватись із "американським військовим лікарем". Три місяці поліція переконувала потерпілу в тому, що та стала жертвою шахрая. Згодом жінка сама розкрила обман.

Потерпіла втратила 200 тисяч доларів, ще 170 тисяч доларів поліції вдалось заморозити. Також через роман потерпіла втратила чоловіка, з яким була одруженою. Поліція зазначає, що жертвою шахраїв може стати будь-яка людина, незалежно від рівня освіти чи соціального стану.

Нагадаємо, користувачка TikTok опублікувала відео, на якому розповіла, як викрила зраду свого чоловіка. Сталось це завдяки одній деталі у готельному номері, де відпочивав її коханий.

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