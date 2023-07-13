Жінка закохалася в брата покійного чоловіка: історія їхніх стосунків (фото)

Жінка розповіла, як закохалася в брата свого покійного чоловіка.

Не минуло й року після того, як чоловік Кейтлін Нортон, Аарон Сміт, помер від передозування наркотиками, перш ніж вона почала роман із його старшим братом Рорі.

"Я не очікувала, що його голос так сильно нагадає мені Аарона", - сказала Truly 30-річна вдова з Нью-Гемпшира. "Це була така втіха".

Наразі вони прожили разом понад 7 років і виховують чотирьох дітей.

Кейтлін та Рорі з дітьми / Фото: instagram.com/kaitlinorton / Фото: скриншот з відео

Спочатку Рорі відчував огиду до Кейтлін, оскільки вона та Аарон на початку свого спільного життя боролися із наркозалежністю.

"Я не особливо їй довіряв", – сказав чоловік.

Кейтлін зізналася, що вони з чоловіком "крали у людей і робили все можливе, щоб накуритися".

Кейтлін Нортон та Аарон Сміт / Фото: скриншот з відео

Зрештою Нортон звернулася за реабілітацією, щоб позбутися залежності, а Аарон відмовився. Дійшло до того, що вона припинила відповідати на його дзвінки. За тиждень до виходу з лікарні вона дізналася, що він помер від передозування у віці 22 років.

Жінка почала звертатися до його старшого брата Рорі за втіхою, і він відвідував її разом із сином Нортон Камденом.

"Ось так ми почали зближуватися", - сказала вона.

Кейтлін та Рорі / Фото: instagram.com/kaitlinorton / Фото: скриншот з відео

Рорі зізнався, що спочатку вони "не наважувалися" поділитися своєю любов'ю з членами сім'ї — Джесс, мама Аарона та Рорі, сказала, що спочатку подумала, що це "дивно".

"Моєю першою думкою було: "Як би почувався Аарон?". Я знав, що нам це зовсім не сподобається. Він не був би щасливий", - сказав Рорі.

Кейтлін Нортон та Рорі Сміт / Фото: скриншот з відео

Лише після розмови Рорі з його матір'ю вона вирішила змиритися.

Проте, за словами Нортон, багато онлайн-користувачів поквапилися виступити з критикою. Зокрема, з Рорі глузували як з "дядька-тата" дітей.

"Щось погане сталося з нею, щось погане сталося зі мною - і в основному ми знайшли втіху одне в одному", - сказав Рорі. "Негатив нічого з нами не робить... Я думаю, ми добре підходимо одне одному".

Нагадаємо, жінка побралася зі своєю керівницею, яка старша на 19 років. Вони прокоментували різницю у віці та закиди про "педофілію".

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