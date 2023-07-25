Жінка закохалася в злодія після того, як він пограбував її на вулиці – фото

Вони разом вже два роки.

У Бразилії жінка закохалася у свого грабіжника.

Про це пише needtoknow.co.uk.

Чоловік пограбував її на вулиці і тепер пара по вуха закохана одне в одного.

Злочинець вкрав телефон жінки, але після перегляду її фотографій залишився. загіпнотизований її красою, сказавши собі: "Таку брюнетку не щодня побачиш".

Жінка закохалася у грабіжника / Фото: needtoknow.co.uk

Потім йому вдалося зв'язатися з нею, використовуючи дані, знайдені у телефоні.

Жертва на ім'я Емануела також зачарувалася незнайомцем. Нещодавно вони відсвяткували два роки стосунків.

"Я йшла вулицею, де він живе, і, на жаль, мене пограбували", - пригадала вона.

Жінка закохалася у грабіжника / Фото: needtoknow.co.uk

Тим часом чоловік, ім'я якого не називається, сказав: "У мене була складна ситуація, бо я не мав жінки, розумієте? Коли я побачив її фото у телефоні, я сказав собі: "Яка красива брюнетка, таку брюнетку не щодня побачиш" і пошкодував, що обікрав її".

Жінка закохалася у грабіжника / Фото: needtoknow.co.uk

Ця історія спантеличила користувачів соціальних мереж:

Я не знаю, сміятися мені чи плакати

У Бразилії з'явилася нова форма романтики. Пограбуй мене, і я зустрічатимуся з тобою

Це дивно

Нагадаємо, не так давно у США злодій під час пограбування закохався у свою жертву та запросив на побачення. Жінка розповіла, чим усе закінчилося.

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