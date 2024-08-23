Жінка закричала, коли побачила яйце з рожевим білком: чи можна його їсти (фото)

Мама була спантеличена після того, як розбила яйце на сковороду, щоб приготувати сніданок для своїх дітей, оскільки один із білків був повністю рожевим.

Про це пише Herts Live.

Біна Сарангдхар із Ебботс Ленглі, Велика Британія, закричала, коли зробила незвичайне відкриття, але незабаром її жах змінився цікавістю, і вона розбила решту яєць. На її подив, всі інші були нормальними, тому вона сфотографувала рожеве яйце і поділилася ним в Інтернеті. Незабаром інші люди почали застерігати її не їсти його. Біна сказала своїм дітям триматися подалі і провела деякі дослідження, і з'ясувалося, що яйце стало рожевим через бактерію, яка може призвести до серйозних захворювань у людей.

Яйце з рожевим білком / Фото: Herts Live

Біна поділилася: "Я захотіла яєчню і розбила яйце на сковороді, як зазвичай. Коли воно впало на сковорідку, я закричала, бо ніколи раніше не бачила рожевого яйця. Діти прибігли подивитися, що сталося, і їхня реакція була типовою: вони закричали: "Ерррр".

Потім Біна з'ясувала, що інші яйця були нормальні – але це було щось таке, чого вона точно ніколи раніше не бачила. Вона додала: "Потім я розбила інші два яйця з тієї ж коробки, але вони були нормальними. Це було дійсно дивно, тому що вони були свіжими і залишилося лише декілька останніх. Я купила їх у місцевому магазині. Це на секунду відштовхнуло мене, але потім всі захотіли яєчню на тості!".

Повідомляється, що каламутний яєчний білок є ознакою того, що яйце дуже свіже, а прозорий білок – ознакою того, що яйце старіє. А ось рожевий або перламутровий білок вказує на псування через бактерії Pseudomonas, що може призвести до головного болю, набряків і навіть пневмонії.

Нагадаємо, жінка випадково розкрила неприємний секрет своєї бабусі. Вона переконалася, що чутки виявилися правдою.

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