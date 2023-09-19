Жінка замовила у ресторані лобстера за 200 євро, а потім шокувала своїм вчинком – відео

Жінка приголомшила відвідувачів після того, як замовила лобстера за 200 євро у розкішному ресторані, а потім випустила його у море.

Про це пише Daily Mail.

Туристка зі Швейцарії разом зі своїм чоловіком відвідала ресторан морепродуктів у Гольфо-Аранчі, Сардинія, коли замовила лобстера по-каталонськи з лінгвіні. Антоніо Фасоліно, який разом зі своїм братом Джанлукою є співвласником закладу, дістав лобстера з акваріума та зважив його на кухні.

Потім він повідомив парі вагу — майже два кілограми та ціну — 200 євро. Далі живого омара поклали у прозоре відро та поставили поряд зі столом пари.

Але перш ніж кухарям вдалося приготувати живого ракоподібного, вона запитала, чи може лобстер "поранитися", якщо його випустити з висоти. Після того, як присутні запевнили її, що цього не станеться, вона обережно випустила його через металеві перила.

Її чоловік та ще одна людина зняли інцидент на відео, яке зараз поширюється в Інтернеті. Місцеві ЗМІ повідомляють, що омар сплив, щойно торкнувся води.

Інші відвідувачі та персонал ресторану були приголомшені цією дивною подією, оскільки "думали, що вона жартує". Проте Антоніо стверджує, що був зворушений її "добрим вчинком".

Антоніо сказав: "Спочатку я подумав, що вона жартує. Тоді я зрозумів, що дама налаштована серйозно і хоче зробити добру справу. Бачачи її радість і хвилювання, я теж був зворушений. Вона була дуже щаслива і схвильована тим, що змогла виконати це бажання, і ми були з нею щасливі".

Нагадаємо, художнику наказали повернути грант на суму 76 000 доларів після презентації свого "творіння". Він спантеличив замовників своїм креативом.

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