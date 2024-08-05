Жінка заплатила $800 за місце в черзі, щоб купити iPhone за $100000, перш ніж усвідомила помилку

Жінка, яка заплатила чоловікові 800 доларів, щоб проскочити без черги і купити iPhone на суму 100 000 доларів, припустилася величезної та дорогої помилки.

Про це пише LADbible.

2007 року, коли вийшов перший iPhone, люди дуже хотіли його придбати. Одна жінка, яка хотіла отримати вигоду від запуску, склала план, щоб придбати кожен iPhone, який би змогла – хоча це жахливо обернулося проти неї. Коли iPhone щойно з'явився на ринку, люди навіть розбивали намети біля магазинів, щоб бути в перших рядах у чергах за ним.

Одного дня наприкінці червня 2007 року, коли вийшов перший iPhone, біля магазину в Далласі, штат Техас, з'явилася жінка зі 100 000 доларів і рішучістю піти з якомога більшою кількістю телефонів.

Вона навіть заплатила першому хлопцеві в черзі 800 доларів, щоб той віддав їй своє місце, щоб їй не довелося годинами стояти під магазином і вона могла першою зайти всередину.

Жінка заявила, що її наміром, коли вона намагалася купити нові iPhone на 100 000 доларів, було перепродати їх на eBay за набагато вищою ціною.

Коли вони вперше з'явилися у продажу, оригінальні iPhone коштували близько 499 доларів США за штуку, але вона була впевнена, що зможе заробити вдвічі більше на кожному з них, перепродуючи їх на eBay.

Однак її план стикнувся з перешкодою, коли двері магазину відчинилися і працівники заявили, що вони обмежують продаж одним телефоном на одного покупця. Цей захід було запроваджено саме для того, щоб ніхто не зміг зробити те, що зробила вона, і щоб якомога більше людей у черзі змогли придбати одну річ.

Вона почала свій день, заявивши, що "купить айфонів на 100 000 доларів", а в результаті не зробила цього, заплативши натомість 800 доларів, щоб розчаруватися якнайшвидше.

Тим не менш, це спрацювало досить добре для хлопця, якого вона підкупила. Роками пізніше Стів-О взяв у нього інтерв'ю на подкасті Wild Ride!. Марк Ребілле пояснив, що спочатку подумав, що це був маркетинговий хід, через те, що з'явилися знімальні групи новин. Тим часом Стів додав: "Чому вона думала, що буде тримати всіх на місці?Можливо, якщо вона з'явилася з командою людей, то їй потрібна була фізична особа, яка б займала місце в черзі для кожної людини".

Нагадаємо, минулого року на аукціоні продали за 190 000 доларів iPhone 2007 року випуску у відмінному стані. Це майже у 400 разів перевищує початкову роздрібну ціну.

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