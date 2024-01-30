Жінка запросила коханку чоловіка жити з ними: вони побралися та виховують 9 дітей (фото)

Більшість чоловіків-зрадників очікують, що їм накажуть зібрати валізи, щойно їх упіймають. Але коли Ясмін дізналася, що її чоловік Тайкуан зустрічається з Сіарою, вона запросила іншу жінку до їхнього дому та до їхнього ліжка.

Про це йдеться у шоу Love Don't Judge.

"Ми всі пов'язані романтичними стосунками", - сказала Ясмін. "Я і Сіара тепер сестри-дружини так само, як і він мій чоловік. Фізично вона моя дружина".

Тайкуан сказав, що зазвичай він спить посередині їхнього величезного ліжка, але іноді дві жінки сплять разом без нього. "А потім я забираю собі все ліжко", - продовжив він.

Ясмін, Тайкуан і Сіара / Фото: instagram.com/thr33kennedys

Коли він вперше зустрів Сіару, близько семи чи восьми років тому, він уже зраджував Ясмін із декількома жінками.

Ясмін згадувала: "Коли я дізналася про це, мене, звісно, це стурбувало. Я попросила його зупинитися, і коли він не зупинився, я відчула, що, можливо, це щось серйозніше".

Ясмін, Тайкуан і Сіара / Фото: instagram.com/thr33kennedys

У минулому Ясмін була відкрита для ідеї поліаморії, і коли вона зрозуміла, що Тайкуан не збирається відмовлятися від Сіари, вона вирішила провести зустріч, яка зрештою призвела до того, що вони стали трійкою.

Сіара додала, що, хоча в Біблії багатоженство показане як прийнятне, їй знадобився деякий час, щоб звикнути до цієї ідеї. Вона пояснила: "Коли я зайнялася цим, це були спроби бути полігамними, але при цьому зберігати моногамне мислення".

Ясмін і Сіара / Фото: instagram.com/thr33kennedys

Згодом Сіарі вдалося подолати свої заперечення, і всі троє – разом із дев'ятьма спільними дітьми – тепер є щасливою змішаною сім'єю з 11 осіб.

Діти тріо / Фото: instagram.com/thr33kennedys

Ясмін сказала: "Це я зрештою попросила її переїхати до цього будинку. Мені подобається ідея великої родини, і мені подобається ця конкретна динаміка, тому що я відчуваю, що більше жіночої енергії справді допомагає домашньому господарству".

Тайкуан зізнався, що, хоча багато людей критикували їхній незвичайний спосіб життя в минулому, для них він працює добре і пережив багато традиційніших установок. Він пояснив: "Насправді ми спостерігали, як моногамні стосунки розпадаються. Розлучення бувають, але ми досі разом".

Тріо побралося 27 травня 2023 року.

Ясмін, Тайкуан і Сіара / Фото: instagram.com/thr33kennedys

Ясмін, Тайкуан і Сіара / Фото: instagram.com/thr33kennedys

Нагадаємо, чоловік помер через декілька хвилин після того, як сказав "так" на весіллі. Весілля мрії в мить перетворилося на жах.

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