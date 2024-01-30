Жінка запросила коханку чоловіка жити з ними: вони побралися та виховують 9 дітей (фото)

Вони поділилися їхньою незвичайною історією кохання.
Більшість чоловіків-зрадників очікують, що їм накажуть зібрати валізи, щойно їх упіймають. Але коли Ясмін дізналася, що її чоловік Тайкуан зустрічається з Сіарою, вона запросила іншу жінку до їхнього дому та до їхнього ліжка.
Про це йдеться у шоу Love Don't Judge.
"Ми всі пов'язані романтичними стосунками", - сказала Ясмін. "Я і Сіара тепер сестри-дружини так само, як і він мій чоловік. Фізично вона моя дружина".
Тайкуан сказав, що зазвичай він спить посередині їхнього величезного ліжка, але іноді дві жінки сплять разом без нього. "А потім я забираю собі все ліжко", - продовжив він.
Коли він вперше зустрів Сіару, близько семи чи восьми років тому, він уже зраджував Ясмін із декількома жінками.
Ясмін згадувала: "Коли я дізналася про це, мене, звісно, це стурбувало. Я попросила його зупинитися, і коли він не зупинився, я відчула, що, можливо, це щось серйозніше".
У минулому Ясмін була відкрита для ідеї поліаморії, і коли вона зрозуміла, що Тайкуан не збирається відмовлятися від Сіари, вона вирішила провести зустріч, яка зрештою призвела до того, що вони стали трійкою.
Сіара додала, що, хоча в Біблії багатоженство показане як прийнятне, їй знадобився деякий час, щоб звикнути до цієї ідеї. Вона пояснила: "Коли я зайнялася цим, це були спроби бути полігамними, але при цьому зберігати моногамне мислення".
Згодом Сіарі вдалося подолати свої заперечення, і всі троє – разом із дев'ятьма спільними дітьми – тепер є щасливою змішаною сім'єю з 11 осіб.
Ясмін сказала: "Це я зрештою попросила її переїхати до цього будинку. Мені подобається ідея великої родини, і мені подобається ця конкретна динаміка, тому що я відчуваю, що більше жіночої енергії справді допомагає домашньому господарству".
Тайкуан зізнався, що, хоча багато людей критикували їхній незвичайний спосіб життя в минулому, для них він працює добре і пережив багато традиційніших установок. Він пояснив: "Насправді ми спостерігали, як моногамні стосунки розпадаються. Розлучення бувають, але ми досі разом".
Тріо побралося 27 травня 2023 року.
Нагадаємо, чоловік помер через декілька хвилин після того, як сказав "так" на весіллі. Весілля мрії в мить перетворилося на жах.
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