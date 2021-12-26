Жінка запросила свого собаку підтримати його під час пологів

Жінка запросила свого собаку підтримати його під час пологів

Пологи тривали 50 годин.

У Великій Британії 29-річна жінка запросила улюбленого пса підтримати її під час 50-годинних пологів.

Про це пише видання The Guardian.

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Шарлотт Бірд страждає від судомних нападів. Домашня улюблениця - мальтійська болонка на прізвисько Фламп навчена розпізнавати ознаки швидкого виникнення нападу. За словами породілі, вона відбуватиме себе більш спокійно, коли собака буде присутня під час пологів.

До пологів Фламп готували. Їй вмикали запис плачу немовляти. Крім того, тварину познайомили з персоналом пологового відділення, показали обладнання, яке може бути використане в процесі пологів. До слова, Фламп супроводжував господиню на кожен прийом та УЗД.

Під час пологів пес сидів разом з Шарлоттою. "Якби Флампа не було поруч, я б дуже турбувалася. Я б більше переживала про свою безпеку", - каже жінка.

Британка народили хлопчика за 50 годин. Малюк має вагу три кілограми. Дитину назвали Альфі. За словами молодої матуся, Фламп був зачарований дитиною з перших секунд знайомства.

Як повідомлялося, у Канаді лікарі у печінці 33-річної жінки виявили ембріон у рідкісній формі позаматкової вагітності. Жінка поскаржилася медикам на менструальний цикл, що збився: на тлі 49-денної затримки у неї почалася кровотеча, що тривала два тижні.

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