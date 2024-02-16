Жінка запустила у TikTok пошук гарячого незнайомця, з яким зустрілася поглядом: це спрацювало

Зараз вони ходять на побачення.

Жінка розповіла, як вона запустила пошук у TikTok, щоб знайти незнайомця після того, як зустрілася з ним поглядом на місцевому заході – тепер пара зустрічається.

Талія Мара знімала відео у церкві, коли помітила красивого чоловіка, який стояв на задньому тлі. За її словами, він був точною копією голлівудського серцеїда Раяна Гослінга.

На жаль, перш ніж 26-річна жінка змогла попросити номер телефону чоловіка, він пішов.

Вирішивши знайти його, Талія опублікувала у TikTok відео, яке вона зняла на місці події, сподіваючись, що хтось зможе допомогти знайти чоловіка її мрії.

"Людині, яку я побачила в церкві і не знаю, чи побачу знову, нехай Бог просвітить і захистить тебе", — йдеться у підписі до відео. "Я ніколи тебе не забуду."

І це спрацювало.

"Я була здивована!" - розповіла What's The Jam Талія із Бразилії.

Незнайомцем виявився 27-річний Марсело Гварнієрі.

Талія та Марсело / Фото: tiktok.com

Талія та Марсело / Фото: tiktok.com

"Я не думала, що відео приверне стільки уваги. Коментатори назвали мені його ім'я. Ми пішли на побачення, і він навіть приніс мені букет квітів. Зараз ми перебуваємо в процесі знайомства", - поділилася вона.

Нагадаємо, жінка знайшла свого майбутнього чоловіка на смітнику. У них доволі незвичайна історія кохання.

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