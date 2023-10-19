Жінка заради економії на 5 років відмовилася від опалення та обігрівачів: як вона гріється взимку

Британка розповіла, що 5 років тому вирішила відмовитися від опалення та обігрівачів, щоб заощадити на рахунках.

Така відмова від комфорту допомогла Клер де Ліс зекономити чималеньку суму. Тож вона поділилася у своєму TikTok лайфгаками, як зігрітися у холодну пору року.

Її головна порада - запастись ковдрами для спальні, а також для місць загального користування в будинку.

"Якщо ви думаєте, що у вас достатньо ковдр, ні, ні, підіть і купіть ще", - порадила вона.

Тим, хто хоче розпочати свій шлях без опалення з правильної ноги, також слід купити більше шкарпеток. "Будь-які шкарпетки підійдуть. Але, якщо можливо, купіть вовняні шкарпетки просто зараз", — порадила вона.

Де Ліс сказала, що деякі з її вовняних шкарпеток прослужили сім років.

Клер де Ліс / Фото: скриншот з відео

Вона також порадила людям придбати дві чи три пари рукавичок без пальців, бо щоденне носіння призведе до появи дірок.

Також британка поділилася, що свічки – "в ідеалі бездимні" – є чудовим способом природного обігріву будинку.

"Коли немає можливості увімкнути опалення, просто дивно, яку роль відіграють ці дрібниці. Свічки - дійсно хороший спосіб дуже швидко зігріти, особливо невеликі ділянки".

Ще одна порада — взяти із собою по дві грілки на людину.

"Таким чином, ви можете мати одну для грудей і одну для ніг", - пояснила вона. "Якщо ви хочете по-справжньому почуватися комфортно, вам дійсно потрібно переконатися, що у вас їх дві, тому що коли ваші ноги мерзнуть, це жахливо. А коли холонуть груди, ви хворієте", — продовжила вона.

Дівчина розповіла про лайфгаки, як зігрітися взимку / Фото: скриншот з відео

Також Клер радить подумати про те, щоб додати декілька шарів одягу, наприклад шарфи та великі пухкі флісові речі. Ті, хто не може дозволити собі купити шарфи, можуть розрізати декілька старих легінсів, зазначив де Ліс.

Її підписники подякували їй за пропозиції та додали свої власні.

Люди недооцінюють силу штор

Бавовняні рукавички, які зазвичай надягають для нанесення лосьйону і т. д., чудово підходять для носіння як додатковий шар

Втім, експерти не радять повністю відмовлятися від опалення будинку.

"Ми всі шукаємо способи заощадити на рахунках за опалення, але якщо відмовитися від опалення будинків, може збільшитися ризик утворення конденсату. Приготування їжі, прання та дихання підвищують вологість повітря, яка може конденсуватися на холодних поверхнях, зокрема стінах. Це може призвести до появи вогкості, яка може пошкодити конструкцію вашого будинку чи спричинити появу плісняви", — сказала Джоанна О’Лоан. "Тому в холодні місяці рекомендується частіше вмикати опалення, щоб стіни залишалися теплими та запобігали утворенню конденсату".

Нагадаємо, сім'я відмовилася від туалетного паперу заради економії. Жінка розповіла, на що його замінила та скільки грошей зекономила за рік.

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