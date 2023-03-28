Жінка заради схожості з "Барбі" зробила собі "дизайнерську піхву": який вигляд вона має

30-річна Хлоя Хан з Великої Британії витратила понад 1 млн фунтів стерлінгів, щоб бути схожою на ляльку "Барбі". Для цього вона навіть зробила болісну операцію на своєму статевому органі.

Про це пише Daily Star.

Жінка розповіла, що вона витратила понад 1 млн фунтів стерлінгів на зміну своєї зовнішності, щоб виглядати "ідеально". Для цього вона навіть зробила операцію на своєму статевому органі. Жінка зазначає, що через це їй було дуже боляче.

"Я зробила дизайнерську піхву зсередини і ззовні, ззовні - просто щоб привести її до ладу, і я попросила зробити її схожою на пластикову "Барбі", щоб вона виглядала ідеально. Зсередини - це процедура підтяжки, після якої ви повинні бути ідеальними внизу. Але я пам'ятаю, як прокинулася від сильного болю. Вони запихають щось всередину тебе, а потім витягують, я відчувала, що моя душа покидає моє тіло, чесно кажучи, це було так боляче", - згадує Хлоя.

Фото: The Daily Star

Жінка каже, що вона витратила багато грошей на пластичні операції, проте деякі доводилось переробляти. Зокрема так сталось з імплантатами сідниць, які на її думку були неідеальними. Вона порекомендувала іншим дівчатам цього не робити та краще скористатись філерами.

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