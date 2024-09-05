Жінка заробила 8000 доларів за місяць, продаючи свої смердючі шкарпетки – фото, відео

Тіктокерка похизувалася, що заробила понад 8000 доларів за місяць, продаючи свої брудні шкарпетки в Інтернеті.

Про це пише Daily Star.

На одному з відео Шаєнн Гарріс показує, як вона нюхає свої шкарпетки, демонструє свої ноги і показує, наскільки спітнілими вони можуть бути. Дивні примхи її 56 000 підписників означають, що вона перетворила продаж вживаних шкарпеток на повноцінну роботу.

29-річна жінка поділилася: "Усі клієнти різні, все залежить від того, що вони відчувають і чим захоплюються. Хтось любить смоктати їх, хтось їсть разом з ними, хтось їсть обрізки нігтів на ногах".

Шаєнн Гарріс / Фото: instagram.com/realcheybutt

Американка часто заробляє від $1000 до $2000 щомісяця. Найвищий місячний дохід Шаєнн склав понад 8 000 доларів.

Окрім того, що тіктокерка показує глядачам, що вона робить зі шкарпетками, вона також намагається допомогти людям, які хочуть почати щось подібне, пропонуючи поради. Регулярно публікуючи дописи на своїй сторінці в TikTok, вона зібрала понад 56 000 підписників і 797 000 вподобань, створивши сильну спільноту, зацікавлену в її контенті.

Шаєнн Гарріс / Фото: instagram.com/realcheybutt

Вона сказала: "Мій дохід варіюється відтоді, як я лише почала, і дотепер. Він сильно коливався, то збільшувався, то зменшувався, але в середньому я заробляю близько тисячі доларів на місяць, може, дві тисячі. Деяким людям просто подобається мати їх, щоб понюхати і побачити".

Один фанат відповів на її відео: "Мені подобаються жіночі ступні, не брехатиму. Але я б не їв нігті на ногах, бо вважаю, що це занадто, але я поважаю інших". Інший додав: "Я думаю, що найкращий спосіб – це понюхати їх... другий спосіб - заварити чашку чаю і випити його, але після цього вони стають марними". Інший сказав: "Та годі, 99% просто нюхають їх, будьмо реалістами".

Нагадаємо, чоловік заробляє мільйон доларів на рік у своєму ресторані, але у нього не було жодного клієнта. Попри все його бізнес процвітає.

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