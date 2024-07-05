Жінка заробила гроші, пожалівшись на свого сусіда: "Знадобилося декілька кліків"

Тепер він відмовляється з нею розмовляти.

Британка похизувалася, як поклала до кишені 700 фунтів стерлінгів (36 тисяч гривень) після того, як пожалілася на свого сусіда.

Про це пише Daily Record.

Аєша зі Сметвіка, Вест-Мідлендс, заявила про покинутий будинок до компанії, що сплачує гроші населенню за повідомлення про занедбану власність в Англії. 29-річна менеджерка зв'язалася з YouSpotProperty.com після того, як їй набридло "більмо на оці сусіда".

Вона пояснила: "Ми знаємо від сусідів, що власник колись жив у ньому багато років тому, але протягом останніх п'яти років, поки ми жили по сусідству, будинок залишався незайнятим – він повертався, можливо, раз на рік лише щоб підмести ганок".

Вона сказала, що жодних дій вжито не було, і врешті-решт самоскиди почали викидати сміття, зокрема матраци, в саду. Жінка додала: "Ми знали, хто був власником, і намагалися його вистежити, але він не відреагував на жодне з наших занепокоєнь, до нашого великого розчарування".

Коли Аєша вперше повідомила про будинок минулого року, вона отримала ваучер на 20 фунтів стерлінгів. За умовами компанії, якщо нерухомість відповідає критеріям (вона перебуває у приватній власності, не виставлена на продаж і останнім часом не подавали жодних заявок на дозвіл на будівництво), то людині, яка попередить, спочатку надається ваучер на 20 фунтів стерлінгів або для M&S, або для Amazon. Однак, якщо YouSpotProperty.com потім купить будинок, ця людина отримає частку в один відсоток вартості нерухомості, до 10 000 фунтів стерлінгів.

Після того, як нерухомість була упорядкована і виставлена на продаж, Аєша сказала, що була приголомшена, коли отримала електронного листа, в якому йшлося, що вона стоїть у черзі за 700 фунтів стерлінгів.

Все, що вона зробила, це сфотографувала будинок та завантажила її на сайт компанії, а її працівники провели власне розслідування.

Жінка також поділилася, що витратить гроші на вечірку з нагоди 30-річчя.

Нагадаємо, хлопець дізнався про зраду коханої та влаштував собі розкішну відпустку за її кошти. Він вигадав для неї "ідеальну помсту".

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