Жінка заробила понад 76 000 доларів, продаючи речі зі сміттєзвалища – фото, відео

Американка похвалилася, як заробила понад $76 000, працюючи повний робочий день "пірнальницею на смітниках".

Як розповіла 34-річна Тіффані Батлер в інтерв'ю What's The Jam, після кожного занурення вона збирає свої знахідки і перепродує їх в Інтернеті.

"Ніколи не знаєш, коли магазини будуть викидати товари – тут все залежить від удачі", - розповіла мама з Техасу, яка пірнає у сміттєві баки щонайменше двічі-тричі на тиждень.

Під час свого останнього походу на смітник Батлер завантажила на TikTok кліп, в якому демонструє, як вона знайшла дев'ять пар кросівок New Balance, пляшки з водою, футболки та шкарпетки. Речі, викинуті на смітник, були абсолютно новими, з прикріпленими цінниками.

Хоча деякі люди можуть здригнутися від ідеї дайвінгу у сміттєві контейнери, Батлер, яка носить рукавички, коли обирає свої скарби, заробила близько 80 000 доларів за два роки.

Вона дотримується стратегічного підходу до сміттєвих баків, в які залазить, надаючи перевагу сміттєвим бакам, розташованим за якісними магазинами.

Тіффані Батлер / Фото: tiktok.com/@dumpsterdivingmama

Батлер пірнає у сміттєві баки вже майже вісім років і знайшла майже все, що можна собі уявити.

"Якщо ви можете це назвати, я, напевно, це знайшла", - каже вона.

Тіффані Батлер / Фото: tiktok.com/@dumpsterdivingmama

Багато людей в Інтернеті похвалили кмітливий спосіб заробляння грошей техаської мами.

"Це так нерозумно з боку магазинів – викидати такі речі, особливо коли люди намагаються купити найнеобхідніше", - обурювався користувач TikTok. "Безумовно, хороший результат, і купа їх коштує недешево", - написав інший. "Джекпот!!!". "Я тішуся, що ви рятуєте ці речі", - сказав один з користувачів. "У вас будуть неприємності, якщо вас спіймають?".

Попри багато хибних уявлень, занурення у сміттєві баки є законним у всіх 50 штатах Америки. Однак це може стати незаконним, якщо ви ігноруєте попереджувальні знаки, порушуєте приватну власність, зламуєте замок сміттєвого контейнера або берете участь у порушенні громадського порядку.

Нагадаємо, пара, яка познайомилася на сміттєзвалищі, розповіла, як тепер їхня спільна дитина спить у ліжечку, знайденому на смітнику. Подружжя вже не може дочекатися, коли донька підросте, щоб взяти її з собою на занурення у сміттєві контейнери.

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