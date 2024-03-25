Жінка заробляє на життя, обіймаючи людей: скільки грошей вона отримує

Професійна обіймачка бере з незнайомців 70 фунтів за годину, щоб подолати стрес за допомогою обіймів. Аніко Роуз займається цим вже більше трьох років.

Про це пише Daily Star.

42-річна жінка каже, що "акт дотику" може допомогти тим, хто бореться з проблемами психічного здоров'я, зокрема зі стресом, самотністю і травмами.

За словами Аніко, хороші обійми можуть вивільнити гормони щастя, які дозволяють нервовій системі заспокоїтися. "Гормон щастя", про який говорить експертка з обіймів – це окситоцин, який часто називають "наркотиком кохання", оскільки він спричиняє почуття любові та захисту.

Аніко з Манчестера також каже, що сеанс обіймів імітує дофамін і серотонін, які, як науково доведено, знижують рівень стресу.

Вона сказала: "Це дуже корисна робота - саме тому я нею займаюся. Дотик має заспокійливий ефект, незалежно від того, чи це обійми, чи тримання за руки. Завдяки цьому заспокійливому ефекту дотик може також знизити частоту серцевих скорочень і кров'яний тиск, зменшити депресію і тривогу, а також полегшити біль".

Хоча це може здатися суперечливою формою терапії, Аніко наполягає, що приватні сеанси обіймів не мають сексуального характеру. Професіонали проходять навчання, щоб отримати кваліфікацію, і існує суворий кодекс поведінки, якого повинні дотримуватися як клієнт, так і терапевт.

Однак 42-річна Аніко визнає, що мати таку професію буває нелегко: "Деякі люди досі не розуміють, що це абсолютно унікальна послуга. Одного разу я дала листівку лікарю загальної практики, але секретарка сказала мені, що лікар, побачивши плакат, поставив під сумнів, що це щось більше, ніж просто терапевтичний масаж. Перед сеансом ми проходимо через кодекс поведінки, перевіряємо, чи є на плакаті 18+, і говоримо про практику згоди та встановлення меж. У нас відкрите спілкування, і ми можемо сказати одне одному, якщо відчуваємо дискомфорт".

Аніко розповіла, що до неї звертаються клієнти різного віку і статі, але найбільше замовлень надходить від людей, які здійснюють догляд за хворими. Вона каже, що обіймає людей віком 20 років, а також проводила сеанси з клієнтами віком 65 років.

Сеанси зазвичай тривають годину в затишній світлій кімнаті. Це коштує 70 фунтів за годину. Але нерідко клієнти, які жадають обіймів, замовляють двогодинні сеанси, які доступні за зниженою ціною – 130 фунтів стерлінгів.

Вона каже, що кожен може отримати користь від професійної терапії обіймами: "Деякі люди просто не мають доступу до обіймів і дотиків, яких ми всі потребуємо. Я особисто вважаю, що деякі люди не усвідомлюють, наскільки дотик може їм допомогти. Але я не стверджую, що це чудодійний засіб – це просто допомагає людям знайти місце в безпечному і довірливому середовищі. Обійми – це майже форма медитації та техніка заземлення. Обіймотерапія – це турбота про себе, своє здоров'я. Це нормально – простягнути руку і відчути переваги терапії обіймами".

Нагадаємо, чоловік не носить взуття три роки і заробляє на цьому гроші. Він отримує максимальну користь від босоногого способу життя.

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